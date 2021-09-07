Биткойн подорожал до максимума с начала мая

Криптовалюта стала дорожать на фоне ее официального признания как платежного средства в Сальвадоре. Соответствующий закон был принят в стране в июне и сегодня вступил в силу. Накануне президент Сальвадора Найиб Букеле написал на своей странице в Twitter, что правительство приобрело еще 200 биткойнов, увеличив их общее число во владении до 400. В целом на покупку криптоактивов государство потратило $20,9 млн, уточняет телеканал CNBC.