Биткойн подорожал до максимума с начала мая
Стоимость биткойна сегодня в 6:19 мск достигла $52 920 за штуку, что является максимальным значением с 12 мая этого года, следует из данных криптобиржи Binance. После этого цена актива чуть снизилась. В 11:59 мск биткойн торговался по $51 192,7.
Криптовалюта стала дорожать на фоне ее официального признания как платежного средства в Сальвадоре. Соответствующий закон был принят в стране в июне и сегодня вступил в силу. Накануне президент Сальвадора Найиб Букеле написал на своей странице в Twitter, что правительство приобрело еще 200 биткойнов, увеличив их общее число во владении до 400. В целом на покупку криптоактивов государство потратило $20,9 млн, уточняет телеканал CNBC.
Кроме того, в Сальвадоре запустили приложение-кошелек Chivo, с помощью которого граждане смогут совершать транзакции с биткойнами. При регистрации каждый пользователь получит указанную криптовалюту на $30 (примерно 0,0006 биткойна по текущему курсу).
Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткойн в качестве официального средства платежа. Недоверие к данному активу связано с его высокой волатильностью, поэтому экономисты полагают, что он не предназначен для использования как средство обмена, уточняет CNBC со ссылкой на экспертов.
Против биткойна неоднократно высказывался российский Центральный банк. 12 августа первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов заявил, что покупка этого актива сравнима с выходом на «минное поле». Дело в том, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае кражи такой валюты государство не сможет помочь, пояснил он.
Кроме того, в конце зимы председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сравнил биткойн с финансовой пирамидой. Свою позицию он аргументировал тем, что у криптовалюты нет реальной потребительской стоимости.