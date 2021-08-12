В ЦБ сравнили покупку биткоина с выходом на минное поле

«Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать и никто его защитить не может. Мы тоже об этом гражданам говорим, что не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут и вы ничего с этим не сможете поделать», — сказал он.