В ЦБ сравнили покупку биткоина с выходом на минное поле
При покупке биткоина человек выходит на «минное поле», так как его средства не защищены законом, заявил в интервью Reuters первый зампред Банка России Сергей Швецов. Беседа опубликована на сайте регулятора.
«Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать и никто его защитить не может. Мы тоже об этом гражданам говорим, что не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут и вы ничего с этим не сможете поделать», — сказал он.
В феврале, когда биткоин дорожал быстрыми темпами, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала на высокую волатильность этой криптовалюты. Использование подобного актива, по ее словам, сопряжено с рисками. Кроме того, биткоин может активно применяться для разного рода сомнительных операций, добавила глава регулятора.
В конце зимы председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой. Свою позицию он аргументировал тем, что у криптовалюты нет реальной потребительской стоимости.
Ранее скептически о биткоине высказался основатель производителя космической техники SpaceX и компании Tesla Илон Маск. Решение второй своей компании вложить в криптовалюту $1,5 млрд он назвал «достаточно авантюрным». Предприниматель разъяснил, что биткоин все же менее глупая форма хранения средств, нежели фиатные деньги, однако не сильно превосходит их.
Биткоин дорожал быстрыми темпами с конца октября прошлого года. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000. К 1 января 2021 г. стоимость валюты достигла $29 400, тогда как в ту же дату 2020 г. была на уровне $7200. 12 апреля цена биткоина поднялась до исторического максимума в $64 800, после чего стала падать. Сегодня в 11:30 мск он стоил $45 300, следует из данных биржи Binance.