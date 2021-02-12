Набиуллина прокомментировала рекордный рост курса биткоина

«Такой рост цен показывает только потенциал волатильности таких частных криптовалют, и, честно говоря, цена биткоина даже не влияет на ее сущность. На мой взгляд, это не валюта. Интерес к этому активу у населения есть, но риски те же самые были, остаются и, может быть, даже усиливаются», — сказала Набиуллина. По мнению главы ЦБ, биткоин может обвалиться «так же быстро», как и растет в настоящий момент, «это история показывала».