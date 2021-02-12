Набиуллина прокомментировала рекордный рост курса биткоина
Взрывной рост курса биткоина в последние месяцы лишь показывает его высокую волатильность. Он, как и другие частные криптовалюты, остается сомнительным и рискованным активом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
«Такой рост цен показывает только потенциал волатильности таких частных криптовалют, и, честно говоря, цена биткоина даже не влияет на ее сущность. На мой взгляд, это не валюта. Интерес к этому активу у населения есть, но риски те же самые были, остаются и, может быть, даже усиливаются», — сказала Набиуллина. По мнению главы ЦБ, биткоин может обвалиться «так же быстро», как и растет в настоящий момент, «это история показывала».
«Он активно может использоваться для разного рода сомнительных операций», — подчеркнула Набиуллина. В то же время она отметила, что цифровой рубль — это «совершенно другая тема».
«Мы проводим интенсивное обсуждение нашего консультативного доклада по цифровому рублю. Мы хотим посмотреть, какая может быть выбрана модель. Мы в докладе предложили четыре. Видим, что участники рынка склоняются в основном к одной. Мы это отразим в концепции», — сказала глава ЦБ.
Ранее сегодня курс биткоина в очередной раз с начала года обновил исторический максимум — в моменте он достиг отметки в $49 000. Биткоин растет с октября 2020 г., регулярно обновляя исторические максимумы. Рост курса криптовалюты усилился 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд.
О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ РФ объявил 13 октября 2020 г. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако регулятор считает, что это может способствовать повышению доступности финансовых инструментов для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.