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Набиуллина прокомментировала рекордный рост курса биткоина

Ведомости

Взрывной рост курса биткоина в последние месяцы лишь показывает его высокую волатильность. Он, как и другие частные криптовалюты, остается сомнительным и рискованным активом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«Такой рост цен показывает только потенциал волатильности таких частных криптовалют, и, честно говоря, цена биткоина даже не влияет на ее сущность. На мой взгляд, это не валюта. Интерес к этому активу у населения есть, но риски те же самые были, остаются и, может быть, даже усиливаются», — сказала Набиуллина. По мнению главы ЦБ, биткоин может обвалиться «так же быстро», как и растет в настоящий момент, «это история показывала».

«Он активно может использоваться для разного рода сомнительных операций», — подчеркнула Набиуллина. В то же время она отметила, что цифровой рубль — это «совершенно другая тема».

«Мы проводим интенсивное обсуждение нашего консультативного доклада по цифровому рублю. Мы хотим посмотреть, какая может быть выбрана модель. Мы в докладе предложили четыре. Видим, что участники рынка склоняются в основном к одной. Мы это отразим в концепции», — сказала глава ЦБ.

Ранее сегодня курс биткоина в очередной раз с начала года обновил исторический максимум — в моменте он достиг отметки в $49 000. Биткоин растет с октября 2020 г., регулярно обновляя исторические максимумы. Рост курса криптовалюты усилился 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд.

О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ РФ объявил 13 октября 2020 г. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако регулятор считает, что это может способствовать повышению доступности финансовых инструментов для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.

Ранее по теме: Курс биткойна впервые в истории достиг $49 000

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных