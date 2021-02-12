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Курс биткойна впервые в истории достиг $49 000

Ведомости

В 3:15 мск стоимость биткойна достигла рекордной стоимости в $49 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Таким образом, цена валюты, которая дорожает на протяжении нескольких месяцев, в очередной раз обновила исторический максимум.

После достижения рекордной стоимости курс биткойна снизился. По данным на 11:15 мск, стоимость валюты составила $47,5 тыс.

Цена биткойна росла быстрыми темпами с конца октября прошлого года. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс. Рост криптовалют происходит также на фоне того, что Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойн на $1,5 млрд.

Сейчас биткойн дорожает также на фоне позитивных новостей. Например, 8 февраля компания Илона Маска Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке BTC на $1,5 млрд.

Индекс доминирования биткоина, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, за 24 часа вырос на 0,56%. Теперь он составляет 61,2%, следует из данных Coinmarketcap. Капитализация криптовалюты почти достигла $880 млрд.

Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных