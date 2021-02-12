Курс биткойна впервые в истории достиг $49 000

Цена биткойна росла быстрыми темпами с конца октября прошлого года. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс. Рост криптовалют происходит также на фоне того, что Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойн на $1,5 млрд.