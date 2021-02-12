Курс биткойна впервые в истории достиг $49 000
В 3:15 мск стоимость биткойна достигла рекордной стоимости в $49 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Таким образом, цена валюты, которая дорожает на протяжении нескольких месяцев, в очередной раз обновила исторический максимум.
После достижения рекордной стоимости курс биткойна снизился. По данным на 11:15 мск, стоимость валюты составила $47,5 тыс.
Цена биткойна росла быстрыми темпами с конца октября прошлого года. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс. Рост криптовалют происходит также на фоне того, что Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойн на $1,5 млрд.
Сейчас биткойн дорожает также на фоне позитивных новостей. Например, 8 февраля компания Илона Маска Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке BTC на $1,5 млрд.
Индекс доминирования биткоина, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, за 24 часа вырос на 0,56%. Теперь он составляет 61,2%, следует из данных Coinmarketcap. Капитализация криптовалюты почти достигла $880 млрд.
Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г.