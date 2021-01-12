Forbes составил рейтинг разбогатевших на криптовалюте предпринимателей
На фоне рекордного роста биткоина журнал Forbes оценил, насколько выросло состояние некоторых известных людей благодаря подорожанию криптовалют. Список возглавили братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, которые являются одними из первых известных покупателей биткоинов и основателями криптовалютной биржи Gemini.
«К апрелю 2013 г. братья-близнецы владели биткоинами на сумму около $11 млн. На тот момент цена биткоина составляла примерно $120. Если предположить, что они сохранили большую часть коинов и токенов эфира, сейчас каждый из них владеет криптоактивами стоимостью более $1,4 млрд», — пишет Forbes.
Сооснователь блокчейн-стартапа Bloq, дающего консультации по криптовалютам Citigroup и Discover, стал вторым в рейтинге Forbes. Оценочная стоимость криптовалютных активов предпринимателя, купившего первые биткоины в 2012 г., составляет $1,2 млрд.
На третьем месте оказался сооснователь венчурной компании Draper Fisher Jurvetson, инвестировавшей в десятки стартапов, включая Tesla, Тим Дрейпер с криптовалютами на $1,1 млрд. Четвертым стал финансовый директор аналитической фирмы MicroStrategy, который приобрел биткоины только в 2020 г. и в итоге поимел криптоактивы на $600 млн. Пятую позицию занял основатель и руководитель компании Galaxy Investment Partners, которая специализируется на инвестициях и разработках в сфере связанных с криптовалютой услуг. Его активы оцениваются в $478 млн.
Последним стал создатель второй по популярности после биткоина криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Стоимость его криптовалютных активов, по оценке Forbes, достигает $360 млн.
По данным портала Coinmarketcap на 13:30 мск, общая стоимость криптовалют составляет $955,09 млрд. Почти 69% этой суммы приходится на биткоин. 8 января цена криптовалюты достигла максимального исторического значения в $41,9 тыс. Сейчас он торгуется на уровне $35,1 тыс.