Forbes составил рейтинг разбогатевших на криптовалюте предпринимателей

На третьем месте оказался сооснователь венчурной компании Draper Fisher Jurvetson, инвестировавшей в десятки стартапов, включая Tesla, Тим Дрейпер с криптовалютами на $1,1 млрд. Четвертым стал финансовый директор аналитической фирмы MicroStrategy, который приобрел биткоины только в 2020 г. и в итоге поимел криптоактивы на $600 млн. Пятую позицию занял основатель и руководитель компании Galaxy Investment Partners, которая специализируется на инвестициях и разработках в сфере связанных с криптовалютой услуг. Его активы оцениваются в $478 млн.