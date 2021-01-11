Биткоин подешевел более чем на 20% за три дня
За последние три дня биткоин потерял более 20% от своей максимальной стоимости, следует из данных портала Coinmarketcap. Так, 8 января цена криптовалюты достигла максимального исторического значения в $41,9 тыс., а к утру 11 января составила $33,2 тыс.
Снизился и объем капитализации BTC. На пике показатель был на уровне $779,8 млрд, а сегодня опустился до $618,2 млрд. Индекс доминирования биткоина, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, составил 68,53%, хотя до этого превышал 70%.
Криптовалюта быстрыми темпами росла в цене с конца октября. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс.
Одновременно с биткоином дешевеют и другие самые крупные по объему капитализации криптовалюты. Так, цена Ethereum за сутки снизилась более чем на 21% — до $1, Tether — почти на 0,4% — до $0,9. XPR и Litecoin потеряли в стоимости свыше 24% и 23% соответственно, опустившись до $0,2 и $139,4. Общая стоимость криптовалют за день снизилась на 19,5%. Она составила $897,92 млрд.