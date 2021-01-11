Биткоин подешевел более чем на 20% за три дня

Одновременно с биткоином дешевеют и другие самые крупные по объему капитализации криптовалюты. Так, цена Ethereum за сутки снизилась более чем на 21% — до $1, Tether — почти на 0,4% — до $0,9. XPR и Litecoin потеряли в стоимости свыше 24% и 23% соответственно, опустившись до $0,2 и $139,4. Общая стоимость криптовалют за день снизилась на 19,5%. Она составила $897,92 млрд.