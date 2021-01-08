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Курс биткойна превысил $41 000

Ведомости

Стоимость биткойна на торгах 8 января обновила исторический максимум, преодолев отметку в $41 000, следует из данных портала Coinmarketcap.

К 14:07 мск его стоимость составила $41 054. За сутки криптовалюта подорожала на 8,72%, за неделю – почти на 40%. Ее капитализация сегодня достигла $757,7 млрд.

Индекс доминирования биткойна, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, вырос до 69,61%.

Биткойн быстрыми темпами дорожает с конца октября. 31 декабря его стоимость достигла $28 930, хотя до октября не поднималась выше $12 326. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла почти $7204, а на 1 января 2021 г. – $29 415.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных