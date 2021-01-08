Курс биткойна превысил $41 000
Стоимость биткойна на торгах 8 января обновила исторический максимум, преодолев отметку в $41 000, следует из данных портала Coinmarketcap.
К 14:07 мск его стоимость составила $41 054. За сутки криптовалюта подорожала на 8,72%, за неделю – почти на 40%. Ее капитализация сегодня достигла $757,7 млрд.
Индекс доминирования биткойна, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, вырос до 69,61%.
Биткойн быстрыми темпами дорожает с конца октября. 31 декабря его стоимость достигла $28 930, хотя до октября не поднималась выше $12 326. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла почти $7204, а на 1 января 2021 г. – $29 415.