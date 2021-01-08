Курс биткойна превысил $41 000

Биткойн быстрыми темпами дорожает с конца октября. 31 декабря его стоимость достигла $28 930, хотя до октября не поднималась выше $12 326. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла почти $7204, а на 1 января 2021 г. – $29 415.