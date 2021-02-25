Глава банка «Открытие» сравнил биткойн с финансовой пирамидой Мавроди
Биткойн является активом, у которого нет реальной потребительской стоимости, что делает его похожим на финансовую пирамиду вроде той, что в конце прошлого столетия была создана в СССР Сергеем Мавроди, сказал в разговоре с телеканалом «Россия 24» председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
«Я как профессиональный финансист вообще исключаю [биткойн] из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и «МММ». Для меня биткойн — синоним примерно этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости, поэтому это просто абсолютно случайность и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив, мне кажется, было бы очень странно», — сказал Задорнов.
Ранее скептически о биткойне высказался основатель производителя космической техники SpaceX и компании Tesla Илон Маск. Решение второй своей компании вложить в криптовалюту $1,5 млрд он назвал «достаточно авантюрным». Предприниматель разъяснил, что биткойн все же менее глупая форма хранения средств, нежели фиатные деньги, однако он «почти так же хорош».
Сергей Мавроди и МММ
Мавроди известен тем, что основал несколько финансовых пирамид МММ. Их основная модель – якобы получение высокого дохода при вложении новых и новых средств. Первая появилась еще в 1989 г., ее вкладчиками к 1994 г. были около 15 млн человек. В 1997 г. кооператив МММ признали банкротом. Точных данных о пострадавших нет. Это могли быть несколько десятков тысяч человек, полагало следствие. По другим данным, пострадать могли более миллиона человек. В начале 2003 г. Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Через три года он вышел на свободу и основал очередную финансовую пирамиду. Его последний проект МММ был открыт в Китае в 2015 г. – участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылались в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше.
Критически о биткойне говорила и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она неоднократно предупреждала, что частные криптовалюты являются сомнительными и рискованными активами, а наблюдаемый в последние месяцы рекордный рост биткойна лишь подтверждает его высокую волатильность. «Цена биткоина даже не влияет на ее сущность. На мой взгляд, это не валюта», — отмечала глава ЦБ.
Биткоин рос быстрыми темпами с конца октября прошлого года. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс. К 1 января 2021 г. его стоимость достигла $29,4 тыс., тогда как в ту же дату 2020 г. была на уровне $7,2 тыс. К 11 января криптовалюта подешевела более чем на 20% — до $33,2 тыс. Рост цены биткойна возобновился в начале февраля и ускорился 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке криптовалюты на $1,5 млрд.
По данным биржи Binance, 21 февраля курс биткойна обновил исторический максимум, превысив порог в $58 тыс. Однако затем криптовалюта подешевела. Сегодня к 13:45 мск ее стоимость составила $49,2 тыс.