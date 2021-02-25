Глава банка «Открытие» сравнил биткойн с финансовой пирамидой Мавроди

Сергей Мавроди и МММ

Мавроди известен тем, что основал несколько финансовых пирамид МММ. Их основная модель – якобы получение высокого дохода при вложении новых и новых средств. Первая появилась еще в 1989 г., ее вкладчиками к 1994 г. были около 15 млн человек. В 1997 г. кооператив МММ признали банкротом. Точных данных о пострадавших нет. Это могли быть несколько десятков тысяч человек, полагало следствие. По другим данным, пострадать могли более миллиона человек. В начале 2003 г. Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Через три года он вышел на свободу и основал очередную финансовую пирамиду. Его последний проект МММ был открыт в Китае в 2015 г. – участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылались в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше.