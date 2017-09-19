Время решений для биткойна

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Стоимость [криптовалют] во многом растет из-за того, что в эти схемы вовлекается все больше и больше участников. И, конечно, большой вопрос, нужно ли это легализовывать. Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка

Недавно в сервисе по ремонту телефонов слышала, как клиент рассказывал приятелю, что хотел поехать на заработки, да раздумал: майнить нынче выгоднее. Знакомый, о котором никогда такого не подумаешь, оказалось, покупает биткойны. Еще один знакомый купил ферму сыну – и не для того, чтобы выращивать кур или хрюшек. Коллега рассказала, как зашла к соседу – а тот майнит.

Биткойны – это уже давно не для гиков, многие занимаются производством биткойнов или торгуют ими. В этом мы ничем не отличаемся от США, или Китая, или Японии.

Но Япония весной дала прописку биткойну в своей финансовой системе. Китай, напротив, криптовалюты давит. Он объявил ICO (инструмент привлечения капитала за криптовалюты) незаконными и грозится полностью запретить торговлю криптовалютами в стране.

В США все неоднозначно. Энтузиасты предрекают $100 000 за биткойн, у трейдеров ставка на рост криптовалюты сейчас самая популярная. Но, например, гендиректор JPMorgan Джейми Даймон обещает уволить из банка любого трейдера, пойманного на сделках с биткойном, – за глупость. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не дала разрешения на работу фонда биткойнов, зато Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) одобрила заявку на проведение расчетов с опционами на криптовалюты.

Банк России, как выясняется, считает биткойн чем-то вроде финансовой пирамиды. И, возможно, имеет для этого все основания. Пару лет назад FT писала, что Сергей Мавроди открыл МММ в Китае: ее новые участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылаются в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше. Все помнят, чем закончилась история российского МММ: по разным оценкам, деньги потеряли несколько миллионов человек, а сам Мавроди сел в тюрьму.

Банк России идет легким путем, не разрешая то, что уже существует. Но, например, Банк международных расчетов (BIS) отмечает, что многие центробанки экспериментируют с технологией блокчейн, на которой основан биткойн, а некоторые задумываются о создании собственной криптовалюты.

Наш ЦБ говорит: покажите сначала результаты биткойн-стартапов, а мы подумаем, разрешать или нет. Как будто опыта других стран нет и мы снова живем в 80-х гг. Но нельзя быть немножко беременной. Допустим, криптовалюты – это финансовая пирамида, опасная для финансов граждан. Тогда чего ждет ЦБ? Убытков, сопоставимых с бюджетом средней по размеру страны?

Биткойн стал слишком заметным явлением, чтобы его игнорировать, так почему бы ЦБ не признать этот факт? Уже пора определиться и либо последовательно все запрещать, либо создать какие-то правила, по которым будет жить этот рынок.