Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: От редакции: Лицензия на биткоин
Как нам зарегулировать биткойн
Попытки контролировать движение криптовалют логичны, но малоэффективны
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Пока вице-премьер Игорь Шувалов предвкушает синергию от размещения майнинговых мощностей рядом с электростанциями, Минфин думает о том, как регулировать криптовалюты. Замминистра Алексей Моисеев в эфире «Вестей 24» рассказал, что криптовалюта должна регулироваться как финансовый актив. Поэтому надо разрешить покупать и продавать ее только на Московской бирже и только квалифицированным инвесторам (особая категория юридических или физических лиц, имеющая разрешение ЦБ работать на рынке ценных бумаг).
Это позволит защитить покупателей и продавцов на рынке высокорискового актива, а также усилить борьбу с отмыванием денег – при торговле на бирже Росфинмониторинг будет за этим следить.
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