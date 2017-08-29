От редакции
Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: От редакции: Лицензия на биткоин

Как нам зарегулировать биткойн

Попытки контролировать движение криптовалют логичны, но малоэффективны

Пока вице-премьер Игорь Шувалов предвкушает синергию от размещения майнинговых мощностей рядом с электростанциями, Минфин думает о том, как регулировать криптовалюты. Замминистра Алексей Моисеев в эфире «Вестей 24» рассказал, что криптовалюта должна регулироваться как финансовый актив. Поэтому надо разрешить покупать и продавать ее только на Московской бирже и только квалифицированным инвесторам (особая категория юридических или физических лиц, имеющая разрешение ЦБ работать на рынке ценных бумаг).

Это позволит защитить покупателей и продавцов на рынке высокорискового актива, а также усилить борьбу с отмыванием денег – при торговле на бирже Росфинмониторинг будет за этим следить.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике