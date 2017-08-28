Минфин выступил за запрет свободной продажи криптовалюты

Минфин предлагает регулировать криптовалюту как иное имущество и классифицировать ее как актив Евгений Разумный / Ведомости

В Минфине считают, что криптовалюта должна регулироваться как финансовый актив. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Есть точка зрения, что такие криптовалюты, как биткоин, – это финансовая пирамида. С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», – объяснил Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24».

Минфин предлагает регулировать криптовалюту как иное имущество и классифицировать ее как актив, а также позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать ее на бирже. По его словам, Минфин обсуждает этот вопрос с ЦБ и Московской биржей.

Ведомство предлагает именно такой подход к регулированию криптовалют для защиты прав покупателей и продавцов. «Сейчас люди делают это на свой страх и риск, никакой судебной защиты они не имеют. Это наша первая задача», – сказал замминистра.

Моисеев напомнил, что в Западной Европе и России участилось использование криптовалют для незаконных операций. «Это связано с тем, что механизмы борьбы с отмыванием капиталов сейчас не до конца применимы к криптовалютам. Это вторая задача, почему через биржу. Чтобы регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал, кто продает и кто покупает эти биткоины. Потому что сейчас есть прецеденты, когда деньги отмываются через покупку-продажу биткоинов. Это нужно исключать», – заключил он.

Мировой опыт Япония в этом году признала биткоин законным платежным средством и обнародовала правила его использования для бизнеса. Для компаний установлены требования к капиталу, защите клиентских счетов и отслеживанию криминальной активности. Еще год назад более 90% торгов биткоинами приходилось на Китай, где этот рынок практически не регулировался. Но в начале 2017 г. Народный банк Китая начал наводить на нем порядок: он проверил три крупнейшие биржи биткоинов, запретил анонимные сделки и велел биржам сообщать о подозрительных транзакциях.

Ранее Моисеев уже заявлял, что ведомство предлагает определить криптовалюту как «иное имущество». Он уточнял, что регулирование криптовалют будет похоже на регулирование деривативов.

Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире. На начало августа, по данным ресурса CoinMarketCap, в обороте по всему миру 16,5 млн биткоинов, что эквивалентно $46,1 млрд. 1 августа 2017 г. биткоин был разделен надвое, и появилась новая криптовалюта – Bitcoin cash.

Биткоин: настоящее и прошлое