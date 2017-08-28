Минфин выступил за запрет свободной продажи криптовалюты

Минфин предлагает регулировать криптовалюту как иное имущество и классифицировать ее как актив
Евгений Разумный / Ведомости
В Минфине считают, что криптовалюта должна регулироваться как финансовый актив. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Есть точка зрения, что такие криптовалюты, как биткоин, – это финансовая пирамида. С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», – объяснил Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24».
Минфин предлагает регулировать криптовалюту как иное имущество и классифицировать ее как актив, а также позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать ее на бирже. По его словам, Минфин обсуждает этот вопрос с ЦБ и Московской биржей.
Ведомство предлагает именно такой подход к регулированию криптовалют для защиты прав покупателей и продавцов. «Сейчас люди делают это на свой страх и риск, никакой судебной защиты они не имеют. Это наша первая задача», – сказал замминистра.
Моисеев напомнил, что в Западной Европе и России участилось использование криптовалют для незаконных операций. «Это связано с тем, что механизмы борьбы с отмыванием капиталов сейчас не до конца применимы к криптовалютам. Это вторая задача, почему через биржу. Чтобы регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал, кто продает и кто покупает эти биткоины. Потому что сейчас есть прецеденты, когда деньги отмываются через покупку-продажу биткоинов. Это нужно исключать», – заключил он.
Мировой опыт
Япония в этом году признала биткоин законным платежным средством и обнародовала правила его использования для бизнеса. Для компаний установлены требования к капиталу, защите клиентских счетов и отслеживанию криминальной активности. Еще год назад более 90% торгов биткоинами приходилось на Китай, где этот рынок практически не регулировался. Но в начале 2017 г. Народный банк Китая начал наводить на нем порядок: он проверил три крупнейшие биржи биткоинов, запретил анонимные сделки и велел биржам сообщать о подозрительных транзакциях.
Ранее Моисеев уже заявлял, что ведомство предлагает определить криптовалюту как «иное имущество». Он уточнял, что регулирование криптовалют будет похоже на регулирование деривативов.
Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире. На начало августа, по данным ресурса CoinMarketCap, в обороте по всему миру 16,5 млн биткоинов, что эквивалентно $46,1 млрд. 1 августа 2017 г. биткоин был разделен надвое, и появилась новая криптовалюта – Bitcoin cash.
Австралийский предприниматель Крейг Райт в мае заявил, что он и есть легендарный создатель биткоина Сатоси Накамото. Он пообещал BBC, The Economist и GQ технические доказательства этого, но дальше дело не пошло. «Извините, мне казалось, что я могу это сделать, но сломался, мне не хватает смелости», – написал Райт в своем блоге спустя неделю. Первая сделка с биткоинами была совершена в 2009 г.: Сатоси Накамото перевел 10 биткоинов программисту Халу Финни
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Photoxpress
29 ноября 2013 г. стоимость биткоина достигла рекордных $1137, но к маю 2015 г. криптовалюта подешевела до $230, а затем подорожала до $441,8 . Всего выпущено $6,8 млрд биткоинов. Технология блочных цепей (blockchain), на которых основаны сделки с биткоином, вызывает огромный интерес у глобальных банков. Она обещает переворот в системе банковских платежей, поскольку позволяет обновлять информацию в реестрах, расположенных далеко друг от друга, без централизованного управления. Технология блочных цепей также поможет банкам упростить рутинные операции бэк-офиса и сэкономить миллиарды долларов на автоматизации
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А. Гордеев / Ведомости
В России виртуальные валюты, включая биткоин, считаются денежными суррогатами и законодательно запрещены. «Использование криптовалют, если говорить об уже существующих образцах, таких как биткоин, увеличивает риски проведения сомнительных операций, отмывания и финансирования незаконных видов деятельности и терроризма», – говорил «Ведомостям» представитель Банка России
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VALERIE KUYPERS / EPA / VOSTOCK Photo
В марте 2014 г. в Гааге появился Биткоин-бульвар (Bitcoin Boulevard). Во всех расположенных на нем ресторанах и магазинах можно расплатиться биткоинами (на фото терминал одного из ресторанов на этом бульваре)
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Wang Yubo/Sipa Asia/Zuma/TASS
В 2015 г. число магазинов и сервисов, принимающих биткоины, превысило 100 000. За криптовалюту можно купить что-то на eBay (с биткоинами работает PayPal), расплатиться с Microsoft или Dell
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Shizuo Kambayashi / AP
В 2014 г. закрылась токийская биржа Mt Gox, на которой одно время совершалось 80% сделок с биткоинами в мире. Случилось это после того, как биржа «потеряла» почти $500 млн клиентских денег. В августе 2015 г. был арестован Марк Капрелес, руководивший Mt Gox до ее банкротства
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Elizabeth Williams / AP
В октябре 2013 г. ФБР закрыло сайт Silk Road, на котором за биткоины можно было купить наркотики. Владелец сайта Росс Уильям Ульбрихт был арестован и в мае 2015 г. приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение (набросок был сделан во время суда)
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Bloomberg
В апреле волатильность биткоина 28 дней подряд была ниже волатильности золота – пока это рекорд. На короткий период волатильность биткоина падала ниже японской иены, также считающейся «надежной гаванью» для инвесторов (данные FactSet и CoinDesk)
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WEF
«Биткоин — не валюта. Это финансовая пирамида и проводник криминальных и незаконных операций. И с учетом хакерских атак биткоин небезопасен», – написал в марте 2014 г. известный экономист Нуриэль Рубини в Twitter