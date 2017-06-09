Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Биткоин пропишут в России
Россия пытается вписать криптовалюты в правовое поле
Они могут получить статус «иного имущества»
- Анна Еремина,
- Анна Холявко
- / Ведомости
В Японии биткоин получил статус платежного средства, но в России он может быть классифицирован как цифровой товар
Е. Разумный / Ведомости
Минфин и Центробанк обсуждают, как быть с криптовалютами. Есть предложение определить криптовалюты как «иное имущество», заявил в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев. В конце мая зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что Банк России предлагает считать криптовалюты цифровым товаром с уточнением законов в части налогов, контроля и отчетности. Если рассматривать криптовалюты как деньги, потребуется валютный контроль, объяснил Моисеев, а он не нужен, потому что это не иностранная валюта. Он пообещал, что Минфин подготовит предложения по регулированию в течение полутора месяцев.
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