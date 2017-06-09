Россия пытается вписать криптовалюты в правовое поле

В Японии биткоин получил статус платежного средства, но в России он может быть классифицирован как цифровой товар Е. Разумный / Ведомости

Минфин и Центробанк обсуждают, как быть с криптовалютами. Есть предложение определить криптовалюты как «иное имущество», заявил в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев. В конце мая зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что Банк России предлагает считать криптовалюты цифровым товаром с уточнением законов в части налогов, контроля и отчетности. Если рассматривать криптовалюты как деньги, потребуется валютный контроль, объяснил Моисеев, а он не нужен, потому что это не иностранная валюта. Он пообещал, что Минфин подготовит предложения по регулированию в течение полутора месяцев.