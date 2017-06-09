Рынки
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Биткоин пропишут в России

Россия пытается вписать криптовалюты в правовое поле

Они могут получить статус «иного имущества»

Минфин и Центробанк обсуждают, как быть с криптовалютами. Есть предложение определить криптовалюты как «иное имущество», заявил в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев. В конце мая зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что Банк России предлагает считать криптовалюты цифровым товаром с уточнением законов в части налогов, контроля и отчетности. Если рассматривать криптовалюты как деньги, потребуется валютный контроль, объяснил Моисеев, а он не нужен, потому что это не иностранная валюта. Он пообещал, что Минфин подготовит предложения по регулированию в течение полутора месяцев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике