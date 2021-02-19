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Маск счел биткойн лучшей формой для вложений в сравнении с наличными

Ведомости

Основатель производителя космической техники SpaceX и компании Tesla Илон Маск заявил, что биткойн является менее глупой формой ликвидности, нежели наличные деньги. Об этом бизнесмен написал в Twitter, комментируя решение второго из своих предприятий вложить в криптовалюту $1,5 млрд.

«Действия Tesla напрямую не отражают моего мнения. Наличие некоторого количества биткойнов, которые являются менее глупой формой ликвидности, чем наличные деньги, достаточно авантюрно для компании из S&P 500», — заявил Маск. Tesla включена в список данного фондового индекса, в корзину которого входят 505 торгуемых на американских биржах публичных компаний с наибольшей капитализацией. 

Маск подчеркнул, что является инженером, а не инвестором, и не имеет каких-либо других акций публичных компаний, кроме Tesla. Он пояснил, что обычные деньги имеют отрицательную реальную доходность, поэтому «только дурак не станет искать в другом месте».

При этом бизнесмен выразил мнение, что биткойн «почти так же хорош, как наличные». «Ключевое слово — почти», — подчеркнул он.

По данным криптобиржи Binance, в 13:30 мск 19 февраля стоимость биткойна приблизилась к историческому максимуму в $53 тыс., составив более $52,9 тыс. Цена валюты росла быстрыми темпами с конца октября прошлого года и неоднократно преодолела максимальные значения. Темпы роста стоимости BTC ускорились 8 февраля 2021 г. Тогда Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд.

Ранее по теме: Tesla вложила в биткойн $1,5 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных