Маск счел биткойн лучшей формой для вложений в сравнении с наличными
Основатель производителя космической техники SpaceX и компании Tesla Илон Маск заявил, что биткойн является менее глупой формой ликвидности, нежели наличные деньги. Об этом бизнесмен написал в Twitter, комментируя решение второго из своих предприятий вложить в криптовалюту $1,5 млрд.
«Действия Tesla напрямую не отражают моего мнения. Наличие некоторого количества биткойнов, которые являются менее глупой формой ликвидности, чем наличные деньги, достаточно авантюрно для компании из S&P 500», — заявил Маск. Tesla включена в список данного фондового индекса, в корзину которого входят 505 торгуемых на американских биржах публичных компаний с наибольшей капитализацией.
Маск подчеркнул, что является инженером, а не инвестором, и не имеет каких-либо других акций публичных компаний, кроме Tesla. Он пояснил, что обычные деньги имеют отрицательную реальную доходность, поэтому «только дурак не станет искать в другом месте».
При этом бизнесмен выразил мнение, что биткойн «почти так же хорош, как наличные». «Ключевое слово — почти», — подчеркнул он.
По данным криптобиржи Binance, в 13:30 мск 19 февраля стоимость биткойна приблизилась к историческому максимуму в $53 тыс., составив более $52,9 тыс. Цена валюты росла быстрыми темпами с конца октября прошлого года и неоднократно преодолела максимальные значения. Темпы роста стоимости BTC ускорились 8 февраля 2021 г. Тогда Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд.