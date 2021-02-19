Маск счел биткойн лучшей формой для вложений в сравнении с наличными

По данным криптобиржи Binance, в 13:30 мск 19 февраля стоимость биткойна приблизилась к историческому максимуму в $53 тыс., составив более $52,9 тыс. Цена валюты росла быстрыми темпами с конца октября прошлого года и неоднократно преодолела максимальные значения. Темпы роста стоимости BTC ускорились 8 февраля 2021 г. Тогда Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд.