Tesla вложила в биткойн $1,5 млрд

Но основатель Tesla Илон Маск не был бы самим собой, если бы на этом все и закончилось. Нет, компания также сообщила в отчете, что в ближайшее время собирается дать возможность покупателям оплачивать покупку электромобиля биткойнами. До сих пор биткойнами нельзя было расплачиваться за товары или услуги напрямую. Предприятия, заявлявшие, что принимают платежи в криптовалюте, использовали сторонние сервисы, производившие обмен биткойнов, например, на доллары. Однако, поскольку Tesla объявила и об инвестициях в биткойн, на рынке возникли предположения, что компания будет принимать криптовалюту сама. Официальных пояснений от Маска или других представителей компании о механизме оплаты за электромобили биткойнами пока не поступало.