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Tesla вложила в биткойн $1,5 млрд

Одни сочли это рекомендацией, другие – пиаром
Илья Виноградов
Кто знает, может, марсиане примут к оплате биткойны?
Джон Коффи профессор юридического факультета Колумбийского университета

8 февраля стало известно, что производитель электромобилей Tesla вложил в биткойн $1,5 млрд. Об этом компания сообщила в квартальном отчете, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). «Мы обновили правила инвестирования для обеспечения большей гибкости в диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не идут на поддержание ликвидности», – сказано в отчете. Подразумевается, что компания собирается вкладывать средства в криптовалюты, а также в золото и другие инструменты.

Но основатель Tesla Илон Маск не был бы самим собой, если бы на этом все и закончилось. Нет, компания также сообщила в отчете, что в ближайшее время собирается дать возможность покупателям оплачивать покупку электромобиля биткойнами. До сих пор биткойнами нельзя было расплачиваться за товары или услуги напрямую. Предприятия, заявлявшие, что принимают платежи в криптовалюте, использовали сторонние сервисы, производившие обмен биткойнов, например, на доллары. Однако, поскольку Tesla объявила и об инвестициях в биткойн, на рынке возникли предположения, что компания будет принимать криптовалюту сама. Официальных пояснений от Маска или других представителей компании о механизме оплаты за электромобили биткойнами пока не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных