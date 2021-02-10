Tesla вложила в биткойн $1,5 млрд

Tesla вложила в биткойн $1,5 млрдОдни сочли это рекомендацией, другие – пиаром
Кто знает, может, марсиане примут к оплате биткойны?
8 февраля стало известно, что производитель электромобилей Tesla вложил в биткойн $1,5 млрд. Об этом компания сообщила в квартальном отчете, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). «Мы обновили правила инвестирования для обеспечения большей гибкости в диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не идут на поддержание ликвидности», – сказано в отчете. Подразумевается, что компания собирается вкладывать средства в криптовалюты, а также в золото и другие инструменты.
Но основатель Tesla Илон Маск не был бы самим собой, если бы на этом все и закончилось. Нет, компания также сообщила в отчете, что в ближайшее время собирается дать возможность покупателям оплачивать покупку электромобиля биткойнами. До сих пор биткойнами нельзя было расплачиваться за товары или услуги напрямую. Предприятия, заявлявшие, что принимают платежи в криптовалюте, использовали сторонние сервисы, производившие обмен биткойнов, например, на доллары. Однако, поскольку Tesla объявила и об инвестициях в биткойн, на рынке возникли предположения, что компания будет принимать криптовалюту сама. Официальных пояснений от Маска или других представителей компании о механизме оплаты за электромобили биткойнами пока не поступало.