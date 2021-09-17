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Миллер оценил уровень дефицита запасов газа в подземных хранилищах Европы

Ведомости

Европа начнет отопительный сезон с дефицитом запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ), заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

«Отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдёт в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только, с каким объемом», — сказал Миллер.

15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября, отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляет 22,8 млрд куб. м газа. При этом 31 июля текущего года отставание от уровня запасов на ту же дату 2020 г. составляло 27,9 млрд куб. м, а по данным на 14 августа в европейских ПХГ было восполнено всего 31,9 млрд куб. м газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд куб. м.

1 сентября «Газпром» прогнозировал, что при сохранении текущих на тот момент темпов закачки к 12 октября — дате начала отбора газа из европейских ПХГ в 2020 г. — в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа (не будет восполнено 25%, или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных