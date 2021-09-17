Миллер оценил уровень дефицита запасов газа в подземных хранилищах Европы
Европа начнет отопительный сезон с дефицитом запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ), заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса.
«Отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдёт в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только, с каким объемом», — сказал Миллер.
15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября, отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляет 22,8 млрд куб. м газа. При этом 31 июля текущего года отставание от уровня запасов на ту же дату 2020 г. составляло 27,9 млрд куб. м, а по данным на 14 августа в европейских ПХГ было восполнено всего 31,9 млрд куб. м газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд куб. м.
1 сентября «Газпром» прогнозировал, что при сохранении текущих на тот момент темпов закачки к 12 октября — дате начала отбора газа из европейских ПХГ в 2020 г. — в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа (не будет восполнено 25%, или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой).