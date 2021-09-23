Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Fitch повысило прогноз по росту ВВП России до 4,3%

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило свою оценку по росту экономики России в этом году на 0,6 п. п. – до 4,3% по сравнению с июньским прогнозом. Такая оценка приводится в презентации Russia Sovereign Credit Outlook, представленной Fitch в ходе вебинара.

Прогноз Fitch по росту ВВП России в 2022 г. по-прежнему предполагает рост на 2,7%, в 2023 г. – на 2%. Инфляция, по оценке агентства, к концу этого года составит 6%, в следующем году опустится до 4,2%, и только в 2023 г. вернется в таргет 4%.

Суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне ВВВ поддерживается сильным внешним платежным балансом, низким уровнем госдолга и надежной макроэкономической политикой, которая помогла сохранить стабильность в условиях шока COVID-19 и высокой волатильности цен на нефть, говорится в презентации. По оценке агентства, сдерживающее влияние на рейтинг оказывают геополитические риски, в том числе риски санкций.

Аналитики Fitch ожидают средний курс доллара в 2021-2023 гг. на уровне 72-73 руб. за доллар. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России вырастет в 2021 г. на 4,2%, в 2022-2024 гг. — на 3% в год.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных