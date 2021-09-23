Fitch повысило прогноз по росту ВВП России до 4,3%

Прогноз Fitch по росту ВВП России в 2022 г. по-прежнему предполагает рост на 2,7%, в 2023 г. – на 2%. Инфляция, по оценке агентства, к концу этого года составит 6%, в следующем году опустится до 4,2%, и только в 2023 г. вернется в таргет 4%.