Fitch повысило прогноз по росту ВВП России до 4,3%
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило свою оценку по росту экономики России в этом году на 0,6 п. п. – до 4,3% по сравнению с июньским прогнозом. Такая оценка приводится в презентации Russia Sovereign Credit Outlook, представленной Fitch в ходе вебинара.
Прогноз Fitch по росту ВВП России в 2022 г. по-прежнему предполагает рост на 2,7%, в 2023 г. – на 2%. Инфляция, по оценке агентства, к концу этого года составит 6%, в следующем году опустится до 4,2%, и только в 2023 г. вернется в таргет 4%.
Суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне ВВВ поддерживается сильным внешним платежным балансом, низким уровнем госдолга и надежной макроэкономической политикой, которая помогла сохранить стабильность в условиях шока COVID-19 и высокой волатильности цен на нефть, говорится в презентации. По оценке агентства, сдерживающее влияние на рейтинг оказывают геополитические риски, в том числе риски санкций.
Аналитики Fitch ожидают средний курс доллара в 2021-2023 гг. на уровне 72-73 руб. за доллар. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России вырастет в 2021 г. на 4,2%, в 2022-2024 гг. — на 3% в год.