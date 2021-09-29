Минэкономразвития сформулировало ключевые критерии разработки экосистем
Минэкономразвития сформулировало предварительные критерии включения компаний в категорию экосистем. При этом обсуждения с бизнесом и экспертным сообществом еще продолжаются, рассказал в интервью «Ведомостям» замминистра экономического развития Владислав Федулов.
«Если говорить предварительно, то первый критерий – тесная внутренняя интеграция связанных сервисов, отличных от якорного бизнеса», – отмечает замминистра. Например, у «Сбера» основной бизнес – банковский, но помимо этого он предоставляет услуги, которые совершенно не связаны с банковским делом, добавляет он. То есть основной бизнес выступает скорее в роли сервиса для всех остальных направлений – он является якорным, инфраструктурным, но не основным по отношению к самой системе.
«Второй критерий – постоянные инвестиции в цифровые инновации в различных отраслях. Иными словами, — когда одни инновационные сервисы работают в минус ради того, чтобы другие работали в плюс – и все это для привлечения максимально широкой аудитории», – указывает Федулов. Например, компания может быть убыточной, но внутри экосистемы она генерирует «сетевой эффект», который нужен для привлечения клиентов. «Это один из самых беспокоящих нас аспектов экосистемы, поскольку мы не всегда понимаем, какая из компаний наращивает убыток и каким образом и когда этот минус компенсируется», – подчеркивает замглавы Минэкономразвития.
Основной признак экосистемы – это наличие «сетевого эффекта», отмечает он. Другие признаки – множественность сторонних видов экономической деятельности, количество сервисов для потребителей, система лояльности, логистический срез. По словам Федулова, Минэкономразвития предложит количественные метрики для перечисленных признаков, «но не под каждым критерием будет стоять конкретная цифра».
Как будет строиться регулирование
Принципы регулирования экосистем должны быть одинаковыми для банковских и небанковских экосистем, подчеркнул замминистра. Могут различаться механизмы регулирования, в финансовом секторе будет учитываться своя специфика, но общая система будет единой, поясняет он.
«Допускаю, что будет рамочный верхнеуровневый закон, который установит общие принципы регулирования – своего рода экосистемная конституция. ЦБ будет своими нормами регулировать финансовые типы экосистем с учетом банковской специфики. Сам закон, общую рамку, подготовит правительство», – добавляет Федулов.
Заммиистра не исключает, что нормы регулирования экосистем будут погружены в пятый антимонопольный пакет. Документ еще не принят, поэтому технически есть возможность дополнить его новым разделом. «Но я все же склоняюсь к тому, что может потребоваться специальное рамочное законодательство и отдельный законопроект. В ноябре этого года появится план выпуска нормативных актов – дорожная карта. В документе будут ответы на основные вопросы – что и ради чего мы регулируем и куда стремимся», – указывает он.
По словам Федулова, Минэкономразвития планирует ввести регулирование экосистем в 2022–2023 гг. – наравне с установлением ЦБ регулирования банковских экосистем.