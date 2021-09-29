Минэкономразвития сформулировало ключевые критерии разработки экосистем

«Второй критерий – постоянные инвестиции в цифровые инновации в различных отраслях. Иными словами, — когда одни инновационные сервисы работают в минус ради того, чтобы другие работали в плюс – и все это для привлечения максимально широкой аудитории», – указывает Федулов. Например, компания может быть убыточной, но внутри экосистемы она генерирует «сетевой эффект», который нужен для привлечения клиентов. «Это один из самых беспокоящих нас аспектов экосистемы, поскольку мы не всегда понимаем, какая из компаний наращивает убыток и каким образом и когда этот минус компенсируется», – подчеркивает замглавы Минэкономразвития.