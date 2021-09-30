Правительство предложило перенести до 2025 года выплату компенсаций по вкладам СССР
В 1995 г. государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности сбережений, которые были помещены во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 г. Речь также шла о вкладах по договорам личного страхования и вкладах в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 г.
Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При переводе гарантированных сбережений россиян в целевые долговые обязательства РФ для их погашения в 2022 году нужно будет 49,7 трлн руб., в 2023 году – 51,8 трлн руб., в 2024 – 53,9 трлн руб.
Приостановка компенсаций продлевалась ежегодно с 2003 года из-за того, что правительство не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства государства. Кроме того, в стране отсутствуют финансовые источники для полной компенсации советских вкладов.