Правительство предложило перенести до 2025 года выплату компенсаций по вкладам СССР

Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При переводе гарантированных сбережений россиян в целевые долговые обязательства РФ для их погашения в 2022 году нужно будет 49,7 трлн руб., в 2023 году – 51,8 трлн руб., в 2024 – 53,9 трлн руб.