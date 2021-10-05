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Экономика

Saxo Bank: ключевая ставка в России может вырасти до 7,25%

Ведомости

Аналитики датского Saxo Bank прогнозируют, что ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до конца года. Такую оценку привел глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

«Мы полагаем, что ЦБ РФ подаст сильный сигнал рынку, подняв ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,25%. По крайней мере, еще одно повышение на 25 базисных пунктов вероятно на заседании по вопросам политики 17 декабря», — заявил Дембик в макроэкономическом прогнозе на IV квартал 2021 г.

В сентябре Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых, это максимальный показатель с октября 2019 г. Ставка претерпела пять повышений подряд с марта 2021 г., до этого она восемь месяцев держалась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых в рамках мягкой денежно-кредитной политики, обусловленной пандемией.

Эксперты Saxo Bank также предупреждают, что Россия еще не прошла пик инфляции, поскольку экономические сбои, связанные с пандемией, могут сохраняться дольше ожидаемого из-за продолжающейся борьбы с коронавирусом: «Для России это будет означать, что пик инфляции, безусловно, впереди. По нашим прогнозам, в ближайшие месяцы инфляция может оставаться вблизи 8%, а затем немного снизиться».

В августе годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум, достигнув 6,68%, а к 27 сентября достигла 7,26% в годовом выражении.

Аналитик добавил, что Россия «находится в опасной близости от некоторой формы стагфляции». При этом, по его мнению, ситуацию можно переломить увеличением бюджетной поддержки беднейшей части населения и инвестиций в инфраструктуру.

В докладе также отмечается, что макроэкономическая ситуация в стране остается «мрачной», а внутреннее потребление будет в меньшей степени способствовать восстановлению экономики, что объясняется в том числе невысокими темпами вакцинации (по официальным данным, полностью вакцинировано 29,4% граждан) и ростом потребительских цен.

Дембик связывает рост цен в России с четырьмя факторами: возобновлением работы экономики, дополнительными социальными выплатами, принятыми правительством в преддверии выборов, «узкими местами» в поставках и плохой логистикой, а также ростом цен на сырьевые товары и энергоресурсы. При этом он отметил, что первые два фактора являются циклическими, а остальные — структурными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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