Saxo Bank: ключевая ставка в России может вырасти до 7,25%

В сентябре Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых, это максимальный показатель с октября 2019 г. Ставка претерпела пять повышений подряд с марта 2021 г., до этого она восемь месяцев держалась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых в рамках мягкой денежно-кредитной политики, обусловленной пандемией.