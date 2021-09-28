Путин пообещал продолжить повышать пенсии в России
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заверил, что правительство продолжит повышать пенсии в дальнейшие годы. Стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.
«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — сказал президент.
Путин отметил, что на данный момент ситуация в мировой экономике остается неустойчивой, так что динамика макроэкономических показателей будет в постоянном фокусе внимания правительства. Это нужно, чтобы оперативно корректировать программу развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы в России, а также при возможности дополнительно поддерживать граждан — в том числе единовременными выплатами, отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что подобная мера «именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан».
В конце августа Путин подписал указы о единоразовых выплатах всем пенсионерам по 10 000 руб. Средства получили в том числе инвалиды и люди, потерявшие кормильца. Деньги поступили гражданам в начале сентября. Общий объем финансирования меры составил почти 500 млрд руб. Средства получили более 40 млн россиян.
Кроме того, 17 сентября Путин подписал указ о единоразовых выплатах в 50 000 руб. жителям блокадного Ленинграда — тем, у кого есть медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда». Средства должны получить люди, постоянно проживающие на территории России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье.
По данным Росстата, средний размер пенсии в России по итогам июля составил 15 802 руб. Показатель увеличился на 5,5% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в реальном выражении он сократился на 0,9 п.п.