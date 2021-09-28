Путин пообещал продолжить повышать пенсии в России

Путин отметил, что на данный момент ситуация в мировой экономике остается неустойчивой, так что динамика макроэкономических показателей будет в постоянном фокусе внимания правительства. Это нужно, чтобы оперативно корректировать программу развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы в России, а также при возможности дополнительно поддерживать граждан — в том числе единовременными выплатами, отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что подобная мера «именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан».