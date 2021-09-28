Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Путин пообещал продолжить повышать пенсии в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заверил, что правительство продолжит повышать пенсии в дальнейшие годы. Стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.

«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — сказал президент.

Путин отметил, что на данный момент ситуация в мировой экономике остается неустойчивой, так что динамика макроэкономических показателей будет в постоянном фокусе внимания правительства. Это нужно, чтобы оперативно корректировать программу развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы в России, а также при возможности дополнительно поддерживать граждан — в том числе единовременными выплатами, отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что подобная мера «именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан». 

В конце августа Путин подписал указы о единоразовых выплатах всем пенсионерам по 10 000 руб. Средства получили в том числе инвалиды и люди, потерявшие кормильца. Деньги поступили гражданам в начале сентября. Общий объем финансирования меры составил почти 500 млрд руб. Средства получили более 40 млн россиян. 

Кроме того, 17 сентября Путин подписал указ о единоразовых выплатах в 50 000 руб. жителям блокадного Ленинграда — тем, у кого есть медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда». Средства должны получить люди, постоянно проживающие на территории России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье. 

По данным Росстата, средний размер пенсии в России по итогам июля составил 15 802 руб. Показатель увеличился на 5,5% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в реальном выражении он сократился на 0,9 п.п.

Ранее по теме: Набиуллина назвала «неудачной» рекомендацию пенсионерам не надеяться на государство

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных