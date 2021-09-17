Путин предложил выплатить жителям блокадного Ленинграда по 50 000 рублей

Путин предложил выплатить жителям блокадного Ленинграда по 50 000 рублейДеньги получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил выплатить жителям блокадного Ленинграда, а также награжденным медалью «За оборону Ленинграда» по 50 000 руб. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия-24».
«Поддержка блокадников — это наш священный нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия «Дороги жизни» предлагаю провести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья. Размер выплаты составит 50 000 рублей», — сказал президент.
Путин уже подписал соответствующий указ. Текст документа размещен на сайте Кремля. Президент также поручил правительству профинансировать расходы на реализацию указа, в том числе — на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления этой выплаты.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.
«Не только в Ленинграде, в Петербурге, не только в России — во всем мире все знают о стойкости, о мужестве ленинградцев. И это поражает. Вся наша страна, весь народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев», — сказал Путин.
Ранее президент поручил произвести единовременные выплаты в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая инвалидов и тех, кто потерял кормильцев. По словам министра труда Антона Котякова, 2 сентября средства на банковские карты получили более 30 млн пенсионеров. С 3 сентября еще 12,7 млн человек стали поступать деньги через «Почту России».
В начале осени по 15 000 руб., в соответствии с указом Путина, получили военные и лица, проходящие службу в федеральных госорганах. Мера поддержки распространялась также на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций, курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении службы, прокуроров, пожарных, сотрудников Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Федеральной службы судебных приставов, Росгвардии, таможни и других.
Осуществить единовременные выплаты Путин предложил, так как, по его словам, средства граждан сейчас «подъедаются» высокой инфляцией. В августе она составила в годовом выражении 6,68% вместо целевых 4%. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценил общий объем поддержки пенсионеров и военных примерно в 500 млрд руб.
Кроме того, 14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ветераны, участвовавшие в битве за Москву, к ее 80-летней годовщине получат по 40 000 руб. Средства поступят также всем, кто строил оборонительные рубежи под Москвой и трудился в городе с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.