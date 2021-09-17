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Путин предложил выплатить жителям блокадного Ленинграда по 50 000 рублей

Деньги получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Наталья Иванкина
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил выплатить жителям блокадного Ленинграда, а также награжденным медалью «За оборону Ленинграда» по 50 000 руб. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия-24».

«Поддержка блокадников — это наш священный нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия «Дороги жизни» предлагаю провести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья. Размер выплаты составит 50 000 рублей», — сказал президент.

Путин уже подписал соответствующий указ. Текст документа размещен на сайте Кремля. Президент также поручил правительству профинансировать расходы на реализацию указа, в том числе — на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления этой выплаты. 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.

«Не только в Ленинграде, в Петербурге, не только в России — во всем мире все знают о стойкости, о мужестве ленинградцев. И это поражает. Вся наша страна, весь народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев», — сказал Путин.

Ранее президент поручил произвести единовременные выплаты в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая инвалидов и тех, кто потерял кормильцев. По словам министра труда Антона Котякова, 2 сентября средства на банковские карты получили более 30 млн пенсионеров. С 3 сентября еще 12,7 млн человек стали поступать деньги через «Почту России».

В начале осени по 15 000 руб., в соответствии с указом Путина, получили военные и лица, проходящие службу в федеральных госорганах. Мера поддержки распространялась также на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций, курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении службы, прокуроров, пожарных, сотрудников Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Федеральной службы судебных приставов, Росгвардии, таможни и других.

Осуществить единовременные выплаты Путин предложил, так как, по его словам, средства граждан сейчас «подъедаются» высокой инфляцией. В августе она составила в годовом выражении 6,68% вместо целевых 4%. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценил общий объем поддержки пенсионеров и военных примерно в 500 млрд руб.

Кроме того, 14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ветераны, участвовавшие в битве за Москву, к ее 80-летней годовщине получат по 40 000 руб. Средства поступят также всем, кто строил оборонительные рубежи под Москвой и трудился в городе с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.

Ранее по теме: Собянин поручил удвоить выплаты ветеранам к 80-летию битвы за Москву
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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