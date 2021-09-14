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Собянин поручил удвоить выплаты ветеранам к 80-летию битвы за Москву

Ведомости

Размер материальной помощи живущим в столице ветеранам-участникам битвы за Москву к ее 80-летней годовщине увеличат вдвое, до 40 000 руб. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.

«К 80-й годовщине Битвы под Москвой в два раза увеличили размер материальной помощи ветеранам — до 40 тыс. руб. Кроме участников боевых действий ее получат все, кто строил оборонительные рубежи под Москвой и трудился в городе с 22 июля 1941 по 25 января 1942», — написал Собянин в своем Twitter.

3 сентября Собянин также анонсировал единовременную выплату в размере 20 000 руб. всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в столице, в честь 80-летия битвы за Москву. Мэр отдельно отметил, что более 1100 столичных ветеранов в ближайшее время получат нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву». 759 человек, которые будут награждены знаками «80 лет Битвы за Москву», проживают в Москве, еще 300 и 77 участников операции — в других регионах и бывших республиках СССР соответственно.

Битва за Москву происходила с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. В результате оборонительной операции немецко-фашистские войска были сначала остановлены на подступах к столице, а затем, в ходе контрнаступления Красной Армии отброшены от нее на расстояние от 150 до 300 км. Были созданы предпосылки для освобождения частей Смоленской, Калининской, Брянской, Орловской и других областей. День начала контрнаступления под Москвой — 5 декабря — является Днем воинской славы России. Это сражение стало одним из переломных моментов Великой Отечественной войны.

Указанная Собяниным дата, начиная с которой ветераны считаются участниками битвы под Москвой — 22 июля — это день первой бомбардировки города нацистской авиацией. 25 января 1942 г. была в целом завершена контрнаступательная операция. Участники боев под столицей в этом промежутке времени награждены медалью «За оборону Москвы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных