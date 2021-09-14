Собянин поручил удвоить выплаты ветеранам к 80-летию битвы за Москву

Битва за Москву происходила с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. В результате оборонительной операции немецко-фашистские войска были сначала остановлены на подступах к столице, а затем, в ходе контрнаступления Красной Армии отброшены от нее на расстояние от 150 до 300 км. Были созданы предпосылки для освобождения частей Смоленской, Калининской, Брянской, Орловской и других областей. День начала контрнаступления под Москвой — 5 декабря — является Днем воинской славы России. Это сражение стало одним из переломных моментов Великой Отечественной войны.