Собянин поручил удвоить выплаты ветеранам к 80-летию битвы за Москву
Размер материальной помощи живущим в столице ветеранам-участникам битвы за Москву к ее 80-летней годовщине увеличат вдвое, до 40 000 руб. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.
«К 80-й годовщине Битвы под Москвой в два раза увеличили размер материальной помощи ветеранам — до 40 тыс. руб. Кроме участников боевых действий ее получат все, кто строил оборонительные рубежи под Москвой и трудился в городе с 22 июля 1941 по 25 января 1942», — написал Собянин в своем Twitter.
3 сентября Собянин также анонсировал единовременную выплату в размере 20 000 руб. всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в столице, в честь 80-летия битвы за Москву. Мэр отдельно отметил, что более 1100 столичных ветеранов в ближайшее время получат нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву». 759 человек, которые будут награждены знаками «80 лет Битвы за Москву», проживают в Москве, еще 300 и 77 участников операции — в других регионах и бывших республиках СССР соответственно.
Битва за Москву происходила с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. В результате оборонительной операции немецко-фашистские войска были сначала остановлены на подступах к столице, а затем, в ходе контрнаступления Красной Армии отброшены от нее на расстояние от 150 до 300 км. Были созданы предпосылки для освобождения частей Смоленской, Калининской, Брянской, Орловской и других областей. День начала контрнаступления под Москвой — 5 декабря — является Днем воинской славы России. Это сражение стало одним из переломных моментов Великой Отечественной войны.
Указанная Собяниным дата, начиная с которой ветераны считаются участниками битвы под Москвой — 22 июля — это день первой бомбардировки города нацистской авиацией. 25 января 1942 г. была в целом завершена контрнаступательная операция. Участники боев под столицей в этом промежутке времени награждены медалью «За оборону Москвы».