Все военнослужащие получили обещанные Путиным 15 000 рублей

В конце августа президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременных выплатах в размере 15 000 руб. военным и лицам, проходящим службу в федеральных госорганах. Выплата будет распространяться на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении службы. Кроме того, выплаты смогут получить прокуроры, сотрудники СКР, МВД, службы судебных приставов, Росгвардии, пожарные, сотрудники таможни и другие.