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Все военнослужащие получили обещанные Путиным 15 000 рублей

Ведомости

Все российские военнослужащие получили единовременную выплату в размере 15 000 руб., сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

«(В соответствии. – Ведомости) с вашим указом, Владимир Владимирович, от 30 августа 2021 г. № 502 о единовременной выплате всем военнослужащим произведена выплата в 15 000 руб. всем военнослужащим Вооруженных сил, в том числе курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», — рассказал Шойгу. По его словам, все военные пенсионеры также получили выплаты по 10 000 руб.

В конце августа президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременных выплатах в размере 15 000 руб. военным и лицам, проходящим службу в федеральных госорганах. Выплата будет распространяться на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении службы. Кроме того, выплаты смогут получить прокуроры, сотрудники СКР, МВД, службы судебных приставов, Росгвардии, пожарные, сотрудники таможни и другие. 

Ранее Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить военным в среднем по 15 000 руб., пенсионерам — по 10 000 руб. По его словам, сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. С учетом этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.

Ранее по теме: Путин подписал указ о выплате 15 000 рублей силовикам и военнослужащим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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