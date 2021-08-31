Путин подписал указ о выплате 15 000 рублей силовикам и военнослужащим

Ранее Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить военным в среднем по 15 000 руб., пенсионерам — по 10 000 руб. По его словам, сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. С учетом этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.