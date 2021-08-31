Путин подписал указ о выплате 15 000 рублей силовикам и военнослужащим
Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременных выплатах в размере 15 тыс. руб. военным и лицам, проходящим службу в федеральных госорганах. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Выплата будет распространяться на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении службы.
Согласно второму документу, выплаты смогут получить прокуроры, сотрудники СКР, сотрудники МВД, службы судебных приставов, Росгвардии, пожарные, сотрудники таможни и другие. Деньги выплатят в сентябре этого года.
Ранее Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить военным в среднем по 15 000 руб., пенсионерам — по 10 000 руб. По его словам, сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. С учетом этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.