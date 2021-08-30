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Голикова назвала дату выплаты пособия пенсионерам

Ведомости

Единовременная выплата пенсионерам в размере 10 000 руб. и 15 000 руб. будет перечислена на банковские карты получателей 2 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция совещания велась на «России 24».

«Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. <…> 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 млн человек», — сказала Голикова. Еще 12,7 млн пенсионеров, которым доставляют пенсию на дом, получат выплату вместе с пенсией. Всего деньги получат 43 млн россиян.

По 10 000 руб. получат россияне, которые получают пенсию по старости, инвалидности и потере кормильца. На выплаты выделено 454 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить военным пенсионерам в среднем по 15 000 руб., другим пенсионерам — по 10 000 руб. По его словам, сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Ввиду этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.

Ранее по теме: Путин подписал указ о выплатах пенсионерам по 10 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных