Голикова назвала дату выплаты пособия пенсионерам
Единовременная выплата пенсионерам в размере 10 000 руб. и 15 000 руб. будет перечислена на банковские карты получателей 2 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция совещания велась на «России 24».
«Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. <…> 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 млн человек», — сказала Голикова. Еще 12,7 млн пенсионеров, которым доставляют пенсию на дом, получат выплату вместе с пенсией. Всего деньги получат 43 млн россиян.
По 10 000 руб. получат россияне, которые получают пенсию по старости, инвалидности и потере кормильца. На выплаты выделено 454 млрд руб.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить военным пенсионерам в среднем по 15 000 руб., другим пенсионерам — по 10 000 руб. По его словам, сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Ввиду этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.