Путин подписал указ о выплатах пенсионерам по 10 000 рублей
Президент России Владимир Путин подписал указы об осуществлении пенсионерам единовременной выплаты в 10 000 руб. Соответствующие документы размещены на сайте Кремля.
В целом там опубликованы два указа. Первый касается граждан, которые на данный момент получают пенсию в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», а второй тех, выплаты которым производятся по закону «О страховых пенсиях».
Выплаты будут производится в сентябре этого года из средств федерального бюджета на основании уже имеющихся у Пенсионного фонда России (ПФР) и прочих уполномоченных органов документов. Подавать какие-либо заявления на получение денег дополнительно гражданам не нужно.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. Глава государства пояснил, что сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Ввиду этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.
Накануне председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что общая сумма выплат, по предварительным подсчетам, может превысить 500 млрд руб. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что выплаты не приведут к повышению налогов в России.