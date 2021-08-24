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Путин подписал указ о выплатах пенсионерам по 10 000 рублей

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указы об осуществлении пенсионерам единовременной выплаты в 10 000 руб. Соответствующие документы размещены на сайте Кремля.

В целом там опубликованы два указа. Первый касается граждан, которые на данный момент получают пенсию в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», а второй тех, выплаты которым производятся по закону «О страховых пенсиях».

Выплаты будут производится в сентябре этого года из средств федерального бюджета на основании уже имеющихся у Пенсионного фонда России (ПФР) и прочих уполномоченных органов документов. Подавать какие-либо заявления на получение денег дополнительно гражданам не нужно.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. Глава государства пояснил, что сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Ввиду этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.

Накануне председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что общая сумма выплат, по предварительным подсчетам, может превысить 500 млрд руб. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что выплаты не приведут к повышению налогов в России.

Ранее по теме: В Госдуме оценили объем трат на выплаты военным и пенсионерам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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