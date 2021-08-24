Путин подписал указ о выплатах пенсионерам по 10 000 рублей

В целом там опубликованы два указа. Первый касается граждан, которые на данный момент получают пенсию в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», а второй тех, выплаты которым производятся по закону «О страховых пенсиях».