В Госдуме оценили объем трат на выплаты военным и пенсионерам
Общая сумма анонсированных президентом России Владимиром Путиным выплат военнослужащим и пенсионерам, по предварительным подсчетам, превысит 500 млрд руб., сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», — приводит слова политика пресс-служба «Единой России».
Профинансировать данные выплаты могут из дополнительных доходов бюджета, отметил Макаров. Предполагается, что средства поступят представителям указанных групп населения до конца текущего года.
Накануне Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. Глава государства пояснил, что сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Ввиду этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.