В Госдуме оценили объем трат на выплаты военным и пенсионерам

«Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», — приводит слова политика пресс-служба «Единой России».