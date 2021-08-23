Песков оценил риски повышения налогов в России из-за выплат военным и пенсионерам
Единовременные выплаты военнослужащим и пенсионерам не должны привести к увеличению налогов в России, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.
«Я хочу подчеркнуть, что идея выплат принадлежит ЕР («Единой России. — Прим. ред.). Конечно, были проработки со стороны президента. В основном ЕР работала с правительством, об этом вчера было сказано. Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло того, о чем вы говорите (повышения налогов. — Прим. ред.). Поэтому в данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов — это очень важно, это абсолютная константа для кабинета министров», — сказал представитель Кремля.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. Глава государства пояснил, что сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Ввиду этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку представителей данных групп населения.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что на предложенные выплаты из бюджета придется потратить около 500 млрд руб., писали «РИА Новости».
Годовая инфляция в России на данный момент находится на уровне 6,5%, что является максимумом с августа 2016 г. Целевым при этом является показатель в 4%, установленный Центробанком.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми школьного возраста. 28 июля глава государства поручил начать перечислять выплаты на две недели раньше — со 2 августа.