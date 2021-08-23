Песков оценил риски повышения налогов в России из-за выплат военным и пенсионерам

«Я хочу подчеркнуть, что идея выплат принадлежит ЕР («Единой России. — Прим. ред.). Конечно, были проработки со стороны президента. В основном ЕР работала с правительством, об этом вчера было сказано. Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло того, о чем вы говорите (повышения налогов. — Прим. ред.). Поэтому в данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов — это очень важно, это абсолютная константа для кабинета министров», — сказал представитель Кремля.