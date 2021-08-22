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Предложенные Владимиром Путиным выплаты коснутся почти половины избирателей России

Пенсионерам – по 10 000 рублей, военным – по 15 000 рублей достанется после выборов
Елена Мухаметшина
Владимир Путин рекомендовал «Единой России» обратить внимание на самые широкие слои населения /Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин попросил «Единую Россию» предусмотреть разовую выплату в размере 10 000 руб. для работающих, неработающих и военных пенсионеров, а также 15 000 руб. – для военнослужащих. Об этом Путин сказал на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России», которая прошла 22 августа – за два дня до второго этапа съезда партии, на котором будет принята предвыборная программа единороссов.

Путин сказал единороссам, что людям не хватает той 1000 руб., на которую с 2019 г. ежегодно повышается пенсия неработающих пенсионеров. «Я бы попросил «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 000 руб.», – сказал президент. Военнослужащим предстоят выплаты уже по итогам 2021 г.

Это не первое в 2021 г. решение о выделении средств гражданам. 21 апреля во время послания Федеральному собранию Путин сообщил о разовых выплатах по 10 000 руб. семьям с детьми школьного возраста, выплаты начались в августе. Также он ввел выплаты по 5650 руб. в месяц для неполных семей, где есть дети школьного возраста, а также в 6350 руб. в месяц – для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации.

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К президенту на встречу пришли лидеры общефедеральной части списка «Единой России» – министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Пришли к Путину и некоторые кандидаты, участвующие в выборах впервые, в частности руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельчинкова. Были и опытные депутаты – к примеру, идущие на переизбрание первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, первый заместитель председателя фракции Андрей Исаев и глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

Среди предложений, которые Путин поддержал на встрече с единороссами, – введение моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 г. Макаров предложил включить в программу партии развитие межбюджетных отношений, что, по его мнению, должно решить проблему закредитованности регионов и их неравномерного развития. Путин заявил, что нужно вернуть социальные выплаты гражданам, которые были списаны банками с их счетов, для этого Госдуме нужно будет разработать соответствующий нормативный акт.

Выплаты пенсионерам и военнослужащим связаны с тем, что инфляция оказалась выше, чем прогнозировалось, сказал Жуков.

В России всего 45 млн пенсионеров, из них пенсионеров по старости – примерно 37–38 млн, все они получат деньги, отмечает экономист Наталья Зубаревич. Это, по ее мнению, должно снизить возможное недовольство работающих пенсионеров (исходя из данных Росстата – 8,9 млн человек по состоянию на 1 января 2021 г.), ведь им пенсии не индексировались.

Целевыми выплатами в связи с последними решениями будут охвачены все целевые группы, которые могут проголосовать, считает эксперт: самые бедные – семьи с детьми, наиболее голосующие – пенсионеры и т. д. «Это знак внимания, что государство о тебе помнит», – говорит она. Также выплаты демонстрируют, что государство выходит из кризиса в связи с пандемией и может себе это позволить, добавляет политолог Алексей Макаркин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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