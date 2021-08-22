Предложенные Владимиром Путиным выплаты коснутся почти половины избирателей России

Это не первое в 2021 г. решение о выделении средств гражданам. 21 апреля во время послания Федеральному собранию Путин сообщил о разовых выплатах по 10 000 руб. семьям с детьми школьного возраста, выплаты начались в августе. Также он ввел выплаты по 5650 руб. в месяц для неполных семей, где есть дети школьного возраста, а также в 6350 руб. в месяц – для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации.