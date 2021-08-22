Фармкомпании из-за пандемии коронавируса стали меньше платить врачам

Входящие в Ассоциацию иностранных фармпроизводителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM) компании по итогам 2020 г. потратили на взаимодействие с медицинским сообществом 14,3 млрд руб. Об этом говорится в совместном исследовании отраслевых изданий «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник», с которым ознакомились «Ведомости».