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Фармкомпании из-за пандемии коронавируса стали меньше платить врачам

В прошлом году врачи недополучили почти 2 млрд рублей
Мария Котова
Фармкомпании из-за пандемии коронавируса стали меньше платить врачам /Андрей Гордеев / Ведомости

Входящие в Ассоциацию иностранных фармпроизводителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM) компании по итогам 2020 г. потратили на взаимодействие с медицинским сообществом 14,3 млрд руб. Об этом говорится в совместном исследовании отраслевых изданий «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник», с которым ознакомились «Ведомости».

Годом ранее расходы на медсообщество составляли 16,2 млрд руб., таким образом, снижение составило почти 12%. Выплаты непосредственно врачам сократились еще более существенно – с 3,9 млрд до 2,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных