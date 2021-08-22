Фармкомпании из-за пандемии коронавируса стали меньше платить врачам

Фармкомпании из-за пандемии коронавируса стали меньше платить врачамВ прошлом году врачи недополучили почти 2 млрд рублей
Входящие в Ассоциацию иностранных фармпроизводителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM) компании по итогам 2020 г. потратили на взаимодействие с медицинским сообществом 14,3 млрд руб. Об этом говорится в совместном исследовании отраслевых изданий «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник», с которым ознакомились «Ведомости».
Годом ранее расходы на медсообщество составляли 16,2 млрд руб., таким образом, снижение составило почти 12%. Выплаты непосредственно врачам сократились еще более существенно – с 3,9 млрд до 2,5 млрд руб.
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