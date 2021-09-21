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Набиуллина назвала «неудачной» рекомендацию пенсионерам не надеяться на государство

Ведомости

Заявление первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова о том, что гражданам к моменту выхода на пенсию не стоит полагаться только на государство, является неудачным, рассказала журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Проблема в том, что большая часть нынешних пенсионеров не имела возможности копить сбережения к старости, пояснила она.

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию», — сказала Набиуллина (цитата по ТАСС).

Сейчас ЦБ работает над развитием негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы граждане имели возможность делать долгосрочные накопления к старости, отметила глава регулятора. Кроме того, по ее словам, деятельность ЦБ направлена на повышение финансовой устойчивости, чтобы люди в будущем имели возможность получать доходы от средств на банковских и инвестиционных счетах, не боясь потерять деньги. 

«Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе», — подчеркнула Набиуллина.

Сегодня в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сказал, что, по его мнению, помогать нынешним пенсионерам уже поздно. Нужно способствовать тому, чтобы люди формировали капитал в течение активной жизни, пояснил он, указав на возможность покупки недвижимости для дальнейшей сдачи в аренду, выхода на биржу и создания накоплений с помощью пенсионных институтов. 

Швецов отметил, что сейчас подход к пенсии в России близок к «советскому прошлому», когда с наступлением старости граждане надеялись на поддержку государства. Однако на самом деле необходимо в течение жизни формировать собственный капитал, заявил первый зампред ЦБ.

По данным Росстата, средний размер пенсии в России по итогам июля этого года составил 15 802 руб. Показатель увеличился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., но в реальном выражении сократился на 0,9 п. п. При этом опрос, проведенный НПФ Сбербанка, показал, что после выхода на пенсию средний россиянин хотел бы иметь доход в 56 300 руб. в месяц. 

Ранее по теме: В ЦБ рекомендовали пенсионерам не полагаться только на государство
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных