Набиуллина назвала «неудачной» рекомендацию пенсионерам не надеяться на государство

Сегодня в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сказал, что, по его мнению, помогать нынешним пенсионерам уже поздно. Нужно способствовать тому, чтобы люди формировали капитал в течение активной жизни, пояснил он, указав на возможность покупки недвижимости для дальнейшей сдачи в аренду, выхода на биржу и создания накоплений с помощью пенсионных институтов.