Россияне назвали желаемую продолжительность жизни
Желаемая продолжительность жизни в России сейчас составляет в среднем 87,6 года, говорится в результатах исследования НПФ Сбербанка, проведенного путем опроса жителей городов с населением более 500 000 человек (есть в распоряжении «Ведомостей»).
По сравнению с летом 2019 г. — до пандемии — показатель вырос. Тогда он составлял 86,7 года. При этом мужчины в среднем хотят жить дольше женщин, озвученные представителями обоих полов значения достигают 88,3 и 86,9 года соответственно.
«Более половины респондентов (64%) считают, что нужно правильно питаться и отказываться от вредных привычек, чтобы жить долго и счастливо. 59% говорят, что очень важно не терять связи с семьей, друзьями и знакомыми, а 57% — о необходимости занятий спортом или фитнесом», — рассказал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.
Желаемая продолжительность жизни увеличивается по мере старения человека, выяснили аналитики. Так, люди 18–30 лет сказали, что хотят жить 88,3 года, тогда как опрошенные 40–50 лет — 90,3 года.
Кроме того, желаемая продолжительность жизни зависит от уровня дохода граждан. Респонденты, оценившие свое материальное положение как «хорошо питаемся, можем приобрести предметы первой необходимости», хотят жить в среднем 85,8 года. В то же время люди, которые могут позволить себе купить новый автомобиль, но не квартиру, желают прожить 91,3 года.
Дольше всего в России мечтают жить москвичи — 91,3 года, выяснили эксперты. За ними следуют граждане из Томска (90,2 года), Махачкалы (90,1 года), Санкт-Петербурга (90,1 года), Екатеринбурга (89,7 года) и Перми (89,7 года).
Исследование также показало, что после выхода на пенсию средний россиянин хотел бы иметь доход в 56 300 руб. в месяц. При этом средний размер самостоятельных накоплений для обеспечения спокойного и счастливого долголетия должен составлять 3,9 млн руб., считают жители страны.
В 2019 г. средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума в 73,4 года. Отмечалось, что к 2024 г. показатель может вырасти до 78 лет, а к 2030 г. — до 80 лет.