Россияне назвали желаемую продолжительность жизни

Кроме того, желаемая продолжительность жизни зависит от уровня дохода граждан. Респонденты, оценившие свое материальное положение как «хорошо питаемся, можем приобрести предметы первой необходимости», хотят жить в среднем 85,8 года. В то же время люди, которые могут позволить себе купить новый автомобиль, но не квартиру, желают прожить 91,3 года.