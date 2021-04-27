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Минздрав сообщил о росте смертности на 17,9% в 2020 году

Ведомости

Показатель общей смертности в России в 2020 г. вырос на 17,9% по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете Минздрава за 2020 г.

В 2019 г. уровень смертности составлял 12,3 на тысячу человек населения, а в 2020 г. этот показатель составил 14,5 на тысячу человек. За год количество умерших возросло на 323 800 человек. По предварительным данным Росстата, с апреля по декабрь коронавирус стал основной причиной смерти 104 826 человек.

В 2020 г. снизилась и ожидаемая продолжительность жизни в России — на 1,84 года до 71,5 года. По данным Минздрава, к 2030 г. ожидаемую продолжительность жизни необходимо повысить до 78 лет.

Младенческая смертность в прошлом году достигла исторического минимума – по данным Росстата, она составила 4,5 случая на 1000 родившихся живыми. Показатель снизился на 11,8% с 2018 по 2020 г. Смертность детей от 0 до 17 лет снизилась на 16,6% до 40,5 случая смерти на 100 000 детей.

«Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие», — пояснили в Минздраве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных