Минздрав сообщил о росте смертности на 17,9% в 2020 году
Показатель общей смертности в России в 2020 г. вырос на 17,9% по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете Минздрава за 2020 г.
В 2019 г. уровень смертности составлял 12,3 на тысячу человек населения, а в 2020 г. этот показатель составил 14,5 на тысячу человек. За год количество умерших возросло на 323 800 человек. По предварительным данным Росстата, с апреля по декабрь коронавирус стал основной причиной смерти 104 826 человек.
В 2020 г. снизилась и ожидаемая продолжительность жизни в России — на 1,84 года до 71,5 года. По данным Минздрава, к 2030 г. ожидаемую продолжительность жизни необходимо повысить до 78 лет.
Младенческая смертность в прошлом году достигла исторического минимума – по данным Росстата, она составила 4,5 случая на 1000 родившихся живыми. Показатель снизился на 11,8% с 2018 по 2020 г. Смертность детей от 0 до 17 лет снизилась на 16,6% до 40,5 случая смерти на 100 000 детей.
«Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие», — пояснили в Минздраве.