Минздрав сообщил о росте смертности на 17,9% в 2020 году

В 2019 г. уровень смертности составлял 12,3 на тысячу человек населения, а в 2020 г. этот показатель составил 14,5 на тысячу человек. За год количество умерших возросло на 323 800 человек. По предварительным данным Росстата, с апреля по декабрь коронавирус стал основной причиной смерти 104 826 человек.