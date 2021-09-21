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В ЦБ рекомендовали пенсионерам не полагаться только на государство

Ведомости

Гражданам России к моменту выхода на пенсию не следует полагаться только на государство: лучше в течение жизни формировать капитал, на который можно опереться в будущем. Об этом заявил сегодня в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

«Помогать пенсионерам — мое мнение личное — немножко поздно. Помогать надо гражданину в течение его активной жизни. Это называется капитализм. А когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм», — сказал он.

По его мнению, Россия на данный момент находится ближе к своему «советскому прошлому» относительно пенсионного вопроса. Однако ЦБ и Министерство финансов хотели бы изменить подход к данной теме, отметил первый зампред регулятора. 

По словам Швецова, пенсионные институты на сегодняшний день «очищены» от недобросовестных игроков, поэтому могут приносить пользу гражданам и финансировать экономику страны. Сейчас россияне могут формировать накопления с помощью пенсионных фондов, страховых компаний или через приобретение недвижимости, которую в будущем можно сдавать в аренду, добавил он. 

Кроме того, Швецов указал на рост интереса граждан к приобретению акций. По данным Московской биржи на 6 сентября, с начала 2021 г. число брокерских счетов частных инвесторов выросло на 55% и достигло 22,5 млн. Общее число физлиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, в августе выросло на 603 600 — до 13,8 млн человек.

По данным Росстата, средний размер пенсии в России по итогам июля этого года составил 15 802 руб. Показатель увеличился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Однако в реальном выражении размер таких выплат сократился на 0,9 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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