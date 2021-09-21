В ЦБ рекомендовали пенсионерам не полагаться только на государство

Гражданам России к моменту выхода на пенсию не следует полагаться только на государство: лучше в течение жизни формировать капитал, на который можно опереться в будущем. Об этом заявил сегодня в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.