Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году
Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту ВВП России в 2021 г. и повысил его с 3,2% до 4,3%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад банка об экономике Европы и Центральной Азии.
«Экономика (России. — Ред.) поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители. Улучшенный прогноз также отражает дополнительную, хотя и незначительную, фискальную поддержку», — говорится в докладе.
Прогноз по росту ВВП в 2022 г. ухудшился с 3,2% до «тем не менее стабильных» 2,8% в 2023 году Всемирный банк ожидает, что ВВП России вырастет на 1,8% вместо прогнозированных ранее 2,3%. Авторы доклада объяснили это ожидаемыми стабилизацией спроса и снижением цен на промышленное сырье. Также из-за постепенного ослабления ограничений на добычу нефти ОПЕК+ российские власти вернутся к бюджетному правилу, полагают в ВБ.
По оценке Всемирного банка, на перспективы роста экономики России влияют эскалация геополитической напряженности, в том числе новые санкции США, введенные в этом году, недостаточный уровень вакцинации и повышение ключевой ставки ЦБ с рекордно низких уровней.
В середине сентября министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство пересмотрело прогноз по росту ВВП в 2021 г. с 3,8 до 4,2%, а в 2022 г. — с 3,2 до 3%. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВВП страны по итогам года может составить около 4%. В 2020 г. вследствие пандемии коронавируса экономика сократилась на 3%. Этот результат стал худшим с 2009 г., когда ВВП упал на 7,8%. Позднее президент уточнил, что Россия направила около 3 трлн руб. на поддержку населения во время пандемии коронавируса, что составляет более 4,5% ВВП страны.
Как сообщал Росстат, ВВП России во II квартале 2021 г. вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Этот показатель является рекордным с III квартала 2000 г. Тогда ВВП страны тоже увеличился на 10,5%.
Для замедления инфляции, которая начала расти в конце 2020 г., ЦБ начал повышать ключевую ставку, которая с июля 2020 г. по март 2021 г. находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых. На сегодняшний день показатель составляет уже 6,75%. Накануне аналитики датского Saxo Bank заявили, что до конца 2021 г. регулятор может поднять ставку до 7,25%.