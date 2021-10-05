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Экономика

Силуанов дал оценку ситуации в экономике России

Ведомости

Восстановление экономики России идет более динамично по сравнению с другими странами, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации по видеоконференцсвязи.

«Восстановление отечественной экономики происходит по сравнению с другими странами более динамично: это касается и экономики, и промышленного производства, и инвестиционной деятельности, потребительского спроса, занятости», — цитирует ТАСС Силуанова. Экономические условия в стране, по оценке министра, достаточно благоприятные.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в июне этого года экономика страны восстановилась до уровня, который был до пандемии коронавируса. Тогда же министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство пересмотрело прогноз по росту ВВП в 2021 г. с 3,8 до 4,2%, а в 2022 г. — с 3,2 до 3%. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВВП страны по итогам года может составить около 4%. В 2020 г. вследствие пандемии коронавируса экономика сократилась на 3%. Этот результат стал худшим с 2009 г., когда ВВП упал на 7,8%.  Позднее президент уточнил, что Россия направила около 3 трлн руб. на поддержку населения во время пандемии коронавируса, что составляет более 4,5% ВВП страны.

Как сообщал Росстат, ВВП России во II квартале 2021 г. вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Этот показатель является рекордным с III квартала 2000 г. Тогда ВВП страны тоже увеличился на 10,5%.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал рекордный с 2000 года квартальный рост ВВП России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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