Силуанов дал оценку ситуации в экономике России

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в июне этого года экономика страны восстановилась до уровня, который был до пандемии коронавируса. Тогда же министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство пересмотрело прогноз по росту ВВП в 2021 г. с 3,8 до 4,2%, а в 2022 г. — с 3,2 до 3%. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВВП страны по итогам года может составить около 4%. В 2020 г. вследствие пандемии коронавируса экономика сократилась на 3%. Этот результат стал худшим с 2009 г., когда ВВП упал на 7,8%. Позднее президент уточнил, что Россия направила около 3 трлн руб. на поддержку населения во время пандемии коронавируса, что составляет более 4,5% ВВП страны.