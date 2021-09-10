Росстат зафиксировал рекордный с 2000 года квартальный рост ВВП России

Ранее, 8 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в июне этого года экономика страны восстановилась до уровня, который был до пандемии коронавируса. В тот же день глава Министерства экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство пересмотрело прогноз по росту ВВП в 2021 г. с 3,8 до 4,2%, а в 2022 г. — с 3,2 до 3%. По словам министра, экономический рост в 2023–2024 гг. прогнозируется на уровне 3% и будет зависеть от усилий правительства и «раскручивания маховика инфраструктурных инвестиций».