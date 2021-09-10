Росстат зафиксировал рекордный с 2000 года квартальный рост ВВП России

Росстат зафиксировал рекордный с 2000 года квартальный рост ВВП РоссииВо II квартале экономика страны выросла на 10,5% в годовом выражении
ВВП России во II квартале 2021 г. вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., следует из обновленных данных Росстата. Этот показатель является рекордным с III квартала 2000 г. Тогда ВВП страны тоже увеличился на 10,5%.
Ранее Росстат опубликовал предварительную оценку, согласно которой экономика страны в апреле-июне текущего года выросла на 10,3%. Повышение показателя ведомство объяснило «уточнением первичной статистической отчетности, представленной предприятиями, и получением данных от Банка России».
Текущее значение — максимальное для второго квартала за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1996 г., следует из статистики Росстата. Предыдущий рекорд за II квартал был зафиксирован в 2000 г. и составил 10,2%. В тот же период 2020 г. ВВП России упал на 7,8% на фоне пандемии коронавируса и действующих в связи с ней ограничений.
По сравнению с I кварталом текущего года экономика России во II квартале выросла на 8,6%. В январе-марте 2021 г. ВВП страны сократился в годовом выражении на 0,7%. Таким образом, показатель за первое полугодие 2021 г. составил 4,8%, о чем Росстат сообщил ранее, 1 сентября.
В Росстате уточнили, что объем ВВП России за II квартал 2021 г. составил в текущих ценах 30,85 трлн руб. В целом за первое полугодие его оценили в 57,62 трлн руб. За весь 2020 г. показатель составил почти 107 трлн руб.
В статистическом ведомстве добавили, что во II квартале этого года рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался практически во всех отраслях экономики. Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (+109,2%) после падения на 56,7% в аналогичный период 2020 г. Также высокие показатели зафиксированы в деятельности домашних хозяйств как работодателей (+40%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+34,5%), водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (+30,2%), оптовой и розничной торговли (+21,6%).
Ранее, 8 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в июне этого года экономика страны восстановилась до уровня, который был до пандемии коронавируса. В тот же день глава Министерства экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство пересмотрело прогноз по росту ВВП в 2021 г. с 3,8 до 4,2%, а в 2022 г. — с 3,2 до 3%. По словам министра, экономический рост в 2023–2024 гг. прогнозируется на уровне 3% и будет зависеть от усилий правительства и «раскручивания маховика инфраструктурных инвестиций».
При этом президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВВП страны по итогам года может составит около 4%. В 2020 г. вследствие пандемии коронавируса экономика сократилась на 3%. Этот результат стал худшим с 2009 г., когда ВВП упал на 7,8%.