Российская экономика во II квартале выросла на рекордные 10,3%

В целом текущее значение — максимальное для второго квартала за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1996 г. Предыдущий рекорд был зафиксирован во II квартале 2000 г. и составил 10,2%. В тот же период 2020 г. ВВП России упал на 7,8% на фоне пандемии коронавируса и действующих в связи с ней ограничений.