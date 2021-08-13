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Экономика

Российская экономика во II квартале выросла на рекордные 10,3%

Ведомости

ВВП России во II квартале текущего года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2019 г., следует из предварительной оценки Росстата. Этот показатель является рекордным с III квартала 2000 г. Тогда экономика страны выросла на 10,5%.

В целом текущее значение — максимальное для второго квартала за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1996 г. Предыдущий рекорд был зафиксирован во II квартале 2000 г. и составил 10,2%. В тот же период 2020 г. ВВП России упал на 7,8% на фоне пандемии коронавируса и действующих в связи с ней ограничений.

Во II квартале этого года после снятия ряда ограничений и частичного восстановления туристической отрасли пассажирооборот в России вырос на 250% в годовом выражении. На 30,2% увеличился объем сферы водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений. На 23,5% повысился розничный товарооборот, а на 19,8% — оптовый. Объем обрабатывающих производств вырос на 11,4%, строительной отрасли — на 10,7%, грузооборота — на 9,9%, а добычи полезных ископаемых — на 7,8%.

В Росстате отметили, что представят уточненную оценку ВВП за II квартал 10 сентября. В I квартале российская экономика сократилась на 0,7%.

В прошлом году ВВП России упал на 3% вследствие пандемии коронавируса. В этом году наблюдается восстановительный рост экономики страны. По словам главы государства Владимира Путина, в целом за 2021 г. рост ВВП может составить 4%. В Минэкономразвития считают, что показатель будет на уровне 3,8%, в Минфине ожидают более высоких значений. ЦБ прогнозирует рост экономики на 4–4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных