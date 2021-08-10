Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Решетников заявил о признаках завершения восстановительного роста экономики

Ведомости

В России появились первые признаки завершения восстановительного роста экономики, однако он может продлиться до осени. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) в Великом Новгороде, передает «Интерфакс».

«По итогам июня мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается. Начинает заканчиваться — пока мы еще будем расти», — сказал Решетников. По его словам, восстановительный рост, скорее всего, будет виден и по итоговым экономическим показателям июля и августа, «но вопрос, который нас беспокоит — дальнейшие темпы роста».

«Основная наша задача — переход со стабильной траектории роста темпами не меньше 3%, основанному не только на восстановлении», — подчеркнул Решетников. Сейчас, по его словам, российская экономика перешагнула «предкризисный уровень — уровень четвертого квартала 2019 года». Ранее, 5 августа, Решетников заявил, что рост российской экономики может замедлиться к концу года.

В июле Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по темпам экономического роста на 2021 г. Прогноз по ВВП на 2021 г. был повышен до 3,8% с апрельских 2,9%. После этого замминистра финансов Владимир Колычев в письме, адресованном вице-премьеру Дмитрию Григоренко, отмечал, что оценки Минэкономразвития из уточненного в июле макропрогноза ведомства выглядят недостаточно обоснованными. В Минфине посчитали, что, несмотря на улучшение оценки Минэкономразвития темпов роста ВВП в 2021 г. до 3,8%, есть все основания полагать, что экономика вырастет больше.

Ранее по теме: В Минфине не согласились с прогнозом Минэкономразвития

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных