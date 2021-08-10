Решетников заявил о признаках завершения восстановительного роста экономики
В России появились первые признаки завершения восстановительного роста экономики, однако он может продлиться до осени. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) в Великом Новгороде, передает «Интерфакс».
«По итогам июня мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается. Начинает заканчиваться — пока мы еще будем расти», — сказал Решетников. По его словам, восстановительный рост, скорее всего, будет виден и по итоговым экономическим показателям июля и августа, «но вопрос, который нас беспокоит — дальнейшие темпы роста».
«Основная наша задача — переход со стабильной траектории роста темпами не меньше 3%, основанному не только на восстановлении», — подчеркнул Решетников. Сейчас, по его словам, российская экономика перешагнула «предкризисный уровень — уровень четвертого квартала 2019 года». Ранее, 5 августа, Решетников заявил, что рост российской экономики может замедлиться к концу года.
В июле Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по темпам экономического роста на 2021 г. Прогноз по ВВП на 2021 г. был повышен до 3,8% с апрельских 2,9%. После этого замминистра финансов Владимир Колычев в письме, адресованном вице-премьеру Дмитрию Григоренко, отмечал, что оценки Минэкономразвития из уточненного в июле макропрогноза ведомства выглядят недостаточно обоснованными. В Минфине посчитали, что, несмотря на улучшение оценки Минэкономразвития темпов роста ВВП в 2021 г. до 3,8%, есть все основания полагать, что экономика вырастет больше.