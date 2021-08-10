Решетников заявил о признаках завершения восстановительного роста экономики

В июле Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по темпам экономического роста на 2021 г. Прогноз по ВВП на 2021 г. был повышен до 3,8% с апрельских 2,9%. После этого замминистра финансов Владимир Колычев в письме, адресованном вице-премьеру Дмитрию Григоренко, отмечал, что оценки Минэкономразвития из уточненного в июле макропрогноза ведомства выглядят недостаточно обоснованными. В Минфине посчитали, что, несмотря на улучшение оценки Минэкономразвития темпов роста ВВП в 2021 г. до 3,8%, есть все основания полагать, что экономика вырастет больше.