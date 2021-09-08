Мишустин заявил о возвращении экономики России на допандемийный уровень

«Наша экономика восстановилась уже в июне: объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня. В дальнейшем, конечно, придется учитывать фактор коронавируса: о победе над ним говорить пока рано. За жизни и здоровье наших граждан мы по-прежнему будем бороться. Но даже в таких условиях уже можем двигаться дальше и решать масштабные стратегические задачи, отталкиваясь от более высоких значений», — сказал он.