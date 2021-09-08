Мишустин заявил о возвращении экономики России на допандемийный уровень
Экономика России в июне этого года восстановилась до уровня, который был до пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии «Московского финансового форума — 2021». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
«Наша экономика восстановилась уже в июне: объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня. В дальнейшем, конечно, придется учитывать фактор коронавируса: о победе над ним говорить пока рано. За жизни и здоровье наших граждан мы по-прежнему будем бороться. Но даже в таких условиях уже можем двигаться дальше и решать масштабные стратегические задачи, отталкиваясь от более высоких значений», — сказал он.
Мишустин напомнил, что, по предварительной оценке Росстата, объем ВВП России вырос в первом полугодии на 4,8%. Так, в I квартале текущего года экономика страны сократилась на 0,7%, а во II — увеличилась на рекордные с 2000 г. 10,3%.
Мишустин отметил, что этот темп роста экономики существенно превышает значения, которые власти «осторожно год назад закладывали в общенациональный план». По словам премьер-министра, отмечаются высокие показатели объема выпуска продукции в ключевых несырьевых отраслях, а потребительский спрос возвращается к прежним значениям.
Глава правительства пояснил, что поддержку потребительскому спросу оказывает восстановление рынка труда. Так, по данным Росстата, уровень безработицы в июле составил 4,5% от рабочей силы — это минимальный показатель с сентября 2019 г. Кроме того, ключевым драйвером улучшения ситуации в экономике в текущем году также стал инвестиционный спрос, добавил Мишустин. Он указал, что в первом полугодии рост инвестиций в основной капитал к аналогичному периоду прошлого года превысил 7%.
Сегодня министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ведомство пересмотрело прогноз по росту ВВП России в 2021 г. с 3,8 до 4,2%, в 2022 г. — с 3,2 до 3%. По словам главы Минэкономразвития, экономический рост страны в 2023-2024 гг. прогнозируется на уровне 3% и будет зависеть от усилий правительства и «раскручивания маховика инфраструктурных инвестиций». В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса ВВП России упал на 3%.