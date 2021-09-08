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Экономика

Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП России до 4,2% в этом году

Ведомости

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту ВВП России в 2021 г. с 3,8 до 4,2%, в 2022 г. — с 3,2 до 3%, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Московского финансового форума.

«По этому году — 4,2% наша текущая оценка роста ВВП, по следующему году — 3% роста», — заявил Решетников.

По его словам, правительство озабочено тем, что темпы восстановления экономики замедлялись в июне и июле. При этом Минэкономразвития ожидает, что дополнительный эффект для экономики дадут социальные выплаты: «Мы рассчитываем, что эти выплаты, которые в августе-сентябре уже прошли, которые проходят сейчас, дадут дополнительный всплеск спроса», — указал министр. По его словам, структура потребительского спроса в России меняется: все больше денег поступает на внутренний рынок, то есть потребляются российские товары. Кроме того, однозначно будет восстанавливаться добывающий сектор за счет выхода из сделки по ОПЕК+, что также даст дополнительный эффект для роста экономики.

По словам главы Минэкономразвития, экономический рост России 2023-2024 годах прогнозируется на уровне 3%, он будет зависеть от усилий правительства и «раскручивания маховика инфраструктурных инвестиций». Решетников напомнил, что для роста инвестиций появился дополнительный инструмент для регионов по реструктуризации долгов, эти средства могут быть направлены на инфраструктурные проекты. «Плюс это средства ФНБ, часть которых должна быть направлена на поддержку проектов», — указал Решетников.

Последний прогноз министерства предполагал рост ВВП России в 2021 г. на уровне 3,8%, в 2022 г. — 3,2%. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в июле составил 4,7% в годовом выражении (к июлю 2019 г. — прирост составил 0,4%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных