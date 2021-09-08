Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП России до 4,2% в этом году

По его словам, правительство озабочено тем, что темпы восстановления экономики замедлялись в июне и июле. При этом Минэкономразвития ожидает, что дополнительный эффект для экономики дадут социальные выплаты: «Мы рассчитываем, что эти выплаты, которые в августе-сентябре уже прошли, которые проходят сейчас, дадут дополнительный всплеск спроса», — указал министр. По его словам, структура потребительского спроса в России меняется: все больше денег поступает на внутренний рынок, то есть потребляются российские товары. Кроме того, однозначно будет восстанавливаться добывающий сектор за счет выхода из сделки по ОПЕК+, что также даст дополнительный эффект для роста экономики.