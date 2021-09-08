Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП России до 4,2% в этом году
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту ВВП России в 2021 г. с 3,8 до 4,2%, в 2022 г. — с 3,2 до 3%, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Московского финансового форума.
«По этому году — 4,2% наша текущая оценка роста ВВП, по следующему году — 3% роста», — заявил Решетников.
По его словам, правительство озабочено тем, что темпы восстановления экономики замедлялись в июне и июле. При этом Минэкономразвития ожидает, что дополнительный эффект для экономики дадут социальные выплаты: «Мы рассчитываем, что эти выплаты, которые в августе-сентябре уже прошли, которые проходят сейчас, дадут дополнительный всплеск спроса», — указал министр. По его словам, структура потребительского спроса в России меняется: все больше денег поступает на внутренний рынок, то есть потребляются российские товары. Кроме того, однозначно будет восстанавливаться добывающий сектор за счет выхода из сделки по ОПЕК+, что также даст дополнительный эффект для роста экономики.
По словам главы Минэкономразвития, экономический рост России 2023-2024 годах прогнозируется на уровне 3%, он будет зависеть от усилий правительства и «раскручивания маховика инфраструктурных инвестиций». Решетников напомнил, что для роста инвестиций появился дополнительный инструмент для регионов по реструктуризации долгов, эти средства могут быть направлены на инфраструктурные проекты. «Плюс это средства ФНБ, часть которых должна быть направлена на поддержку проектов», — указал Решетников.
Последний прогноз министерства предполагал рост ВВП России в 2021 г. на уровне 3,8%, в 2022 г. — 3,2%. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в июле составил 4,7% в годовом выражении (к июлю 2019 г. — прирост составил 0,4%).