Уровень безработицы в России упал до минимума с 2019 года

Уровень безработицы в России упал до минимума с 2019 годаЭксперты не ожидают роста данного показателя во втором полугодии 2021 года
Уровень безработицы в России в июле этого года снизился сразу на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем — до 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек, следует из доклада Росстата «О социально-экономическом положении» страны за январь — июль 2021 г. Расчет основан на критериях Международной организации труда (МОТ). Текущие показатели означают, что именно столько граждан в середине лета не имели трудоустройства или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в изучаемую неделю.
В ведомстве указали, что в последний раз столь низкий уровень безработицы был отмечен в сентябре 2019 г. По оценке Росстата, тогда он также был на уровне 4,5%, или 3,4 млн человек. По стандартам МОТ наименьший уровень безработицы наблюдался в июле 2019 г. — 4,3%, добавили в ведомстве.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова рассказала «Ведомостям», что столь резкое снижение безработицы в стране в июле обусловлено тем, что границы между государствами остались закрытыми и люди провели отпуска внутри России. Многие отправились в путешествия, что вынудило работодателей, в том числе на курортах, нанимать больше сотрудников.
«В этом году люди потратили эти деньги (на отдых. — Ред.) в России, и, конечно, это такое временное повышение занятости точно запустило. Это объясняет, почему такое сильное снижение безработицы за один месяц произошло, потому что это летний месяц, и для летних месяцев достаточно нехарактерно такое движение безработицы вниз», — сказала она.
Орлова добавила, что снижение безработицы является устойчивой для России тенденцией с конца 2020 г. Поэтому, вероятно, во втором полугодии 2021 г. роста числа нетрудоустроенных в стране не ожидается, добавила она. В дальнейшем безработица будет снижаться более низкими темпами, считает Орлова.
Орлова отметила, что подобное снижение безработицы также является проинфляционным сигналом для Банка России.
«Это именно проинфляционный сигнал. Когда Центральный банк смотрит на набор индикаторов, то, конечно, резкое снижение безработицы должно его обеспокоить, потому что это означает, что вслед за быстрым снижением безработицы быстро растут зарплаты», — предупредила аналитик.
В июле годовая инфляция в России сложилась на уровне 6,46% после 6,5% в июне, достигнув максимума с августа 2016 г. Это значительно выше целевого значения ЦБ в 4%. Ввиду ускоряющихся с конца прошлого года темпов роста цен регулятор стал повышать ключевую ставку. Так, с марта она увеличилась с исторически минимальных 4,25% до 6,5% годовых. Теперь же на фоне резкого снижения безработицы ЦБ может поднять показатель еще выше, резюмировала Орлова.
По данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет в июле составила 75,5 млн человек, из которых около 72 млн были трудоустроены, что эквивалентно 59,6% населения страны. Среди них доля женщин составила 48,6%. Уровень занятости среди сельских жителей оказался ниже, чем среди городских: 52,9 и 61,8% соответственно.
За первое полугодие 2021 г. средний размер зарплаты в России составил 54 595 руб., следует из доклада. Показатель вырос в реальном выражении на 3,4% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г., а в номинальном — на 9,4%.
Средний размер пенсии в стране по итогам июля составил 15 802 руб. Показатель увеличился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в реальном выражении размер таких выплат сократился на 0,9 п. п., выяснили в Росстате.