Уровень безработицы в России упал до минимума с 2019 года

Уровень безработицы в России в июле этого года снизился сразу на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем — до 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек, следует из доклада Росстата «О социально-экономическом положении» страны за январь — июль 2021 г. Расчет основан на критериях Международной организации труда (МОТ). Текущие показатели означают, что именно столько граждан в середине лета не имели трудоустройства или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в изучаемую неделю.