Путин заявил о восстановлении российской экономики

«И в российской, и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности. Вы об этом очень хорошо знаете. В этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности в нашей стране и за рубежом. И конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей. А они объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».