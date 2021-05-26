Путин заявил о восстановлении российской экономики
Президент России Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики несмотря на сложности. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.
«И в российской, и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности. Вы об этом очень хорошо знаете. В этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности в нашей стране и за рубежом. И конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей. А они объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства отметил, что ВВП России за январь-март текущего года лишь на 1% ниже показателя первого квартала прошлого года.
«Конечно, многие экономические индикаторы еще не вышли на прежние значения, но, повторю, очевидны и позитивные изменения: так, в первом квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4%. В марте прибавил 5,4%, а в апреле на фоне серьезного спада прошлого года прирост составил 14,2%», — добавил Путин.
Тенденция на снижение безработицы, по словам президента, сохраняет устойчивый характер: ее пиковое значение в августе прошлого года составляло 6,4%, а в апреле текущего года уровень безработицы сократился до 5,2%. Численность занятых в российской экономике выросла на 1,2 млн человек, для достижения уровня 2019 г. этот показатель должен увеличиться еще на 700 тыс, подчеркнул он.
При этом глава государства охарактеризовал ситуацию сфере реальных доходов граждан как непростую: наиболее приоритетной задачей является рост этого показателя, отметил Путин.