Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году ВВП России вырастет на 2,9%. В 2022 г. показатель может составить 3,2%, а в 2023 г. — 3%. В то же время ранее сегодня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика восстанавливается лучше ожиданий. До этого Росстат сообщил, что в первом кварте текущего года ВВП России снизился на 1% в годовом выражении.