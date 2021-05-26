Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России
ВВП России в 2021 г. может вырасти не на 2,9%, как ожидалось ранее, а на 3,2%, следует из базового прогноза Всемирного банка.
«Согласно прогнозам, восстановлению экономической активности, которое будет опираться на рост потребления домохозяйств и рост инвестиций, будут способствовать оживление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году», — следует из пресс-релиза организации. Кроме того, эксперты ожидают постепенного снижения темпов заболеваемости COVID-19 в стране.
По оценкам аналитиков, в следующем году экономика России вырастет также на 3,2%. В 2023 г. показатель будет уже ниже — 2,3%.
Ведущий экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи напомнила, что в прошлом году на фоне пандемии коронавируса ВВП страны сократился на 3%. Это заметно меньше, чем мировой ВВП и ВВП развитых экономик, которые снизились на 3,8% и 5,4% соответственно.
По словам эксперта, это произошло по ряду причин. Первая — развитие макрофискальной стабильности, улучшившее ситуацию в налогово-бюджетной сфере. Кроме того, положительное влияние оказали усовершенствование банковского регулирования и надзора, накопление буферных резервов капитала и ликвидности, сравнительно мягкие ограничения для промышленной и строительной отраслей, а также тесное взаимодействие с Китаем, где наблюдаются высокие темпы роста экономики, невысокий размер сектора услуг и большой государственный сектор, обеспечивший защиту от безработицы.
Согласно пессимистичному прогнозу Всемирного банка, ВВП России в текущем году вырастет на 2,6%, а в двух следующих сократится на 0,7% и 0,6% соответственно. Это может произойти в случае повторных вспышек коронавируса в стране и распространения его новых штаммов, из-за которых ограничительные меры в государствах будут сохранены на более долгий срок. Из-за этого снизится спрос на нефть и цены на сырье.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году ВВП России вырастет на 2,9%. В 2022 г. показатель может составить 3,2%, а в 2023 г. — 3%. В то же время ранее сегодня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика восстанавливается лучше ожиданий. До этого Росстат сообщил, что в первом кварте текущего года ВВП России снизился на 1% в годовом выражении.