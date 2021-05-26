Решетников заявил о восстановлении экономики «лучше ожиданий»
Российская экономика восстанавливается лучше ожиданий, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».
«Экономика восстанавливается, и динамика восстановления, она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям», — сказал Решетников, отметив, что это касается крупных и средних предприятий, предприятий АПК, сельхозпереработки, строительства и других.
Одним из ключевых показателей является восстановление в секторе малого и среднего бизнеса, где также зафиксированы положительные тенденции. Это касается и таких секторов, как сфера услуг и общепит, которые еще в январе-феврале вызывали озабоченность. «И все это вместе позволяет нам достаточно с осторожным оптимизмом, я бы так сказал, смотреть вперед. Почему с осторожным? Потому что все-таки коронавирус никуда не исчез», — объяснил министр.
Ранее Решетников заявил, что российская экономика может достичь уровня до начала пандемии коронавируса уже в III квартале 2021 г. Тогда же Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 г. По мнению ведомства, ВВП России по итогам текущего года вырастет на 2,9%, а не на 3,3%. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса ВВП России, по данным Росстата, упал на 3%. Это меньше снижения мировой экономики, которая, по оценке Европейской комиссии, снизилась на 3,4%.