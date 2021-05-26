Решетников заявил о восстановлении экономики «лучше ожиданий»

Ранее Решетников заявил, что российская экономика может достичь уровня до начала пандемии коронавируса уже в III квартале 2021 г. Тогда же Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 г. По мнению ведомства, ВВП России по итогам текущего года вырастет на 2,9%, а не на 3,3%. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса ВВП России, по данным Росстата, упал на 3%. Это меньше снижения мировой экономики, которая, по оценке Европейской комиссии, снизилась на 3,4%.