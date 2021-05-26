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Экономика

Решетников заявил о восстановлении экономики «лучше ожиданий»

Ведомости

Российская экономика восстанавливается лучше ожиданий, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

«Экономика восстанавливается, и динамика восстановления, она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям», — сказал Решетников, отметив, что это касается крупных и средних предприятий, предприятий АПК, сельхозпереработки, строительства и других. 

Одним из ключевых показателей является восстановление в секторе малого и среднего бизнеса, где также зафиксированы положительные тенденции. Это касается и таких секторов, как сфера услуг и общепит, которые еще в январе-феврале вызывали озабоченность. «И все это вместе позволяет нам достаточно с осторожным оптимизмом, я бы так сказал, смотреть вперед. Почему с осторожным? Потому что все-таки коронавирус никуда не исчез», — объяснил министр.

Ранее Решетников заявил, что российская экономика может достичь уровня до начала пандемии коронавируса уже в III квартале 2021 г. Тогда же Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 г. По мнению ведомства, ВВП России по итогам текущего года вырастет на 2,9%, а не на 3,3%. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса ВВП России, по данным Росстата, упал на 3%. Это меньше снижения мировой экономики, которая, по оценке Европейской комиссии, снизилась на 3,4%.

Ранее по теме: Росстат оценил падение ВВП России в первом квартале в 1%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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