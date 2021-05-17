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Росстат оценил падение ВВП России в первом квартале в 1%

Ведомости

ВВП России в первом квартале текущего года сократился на 1% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г., следует из предварительной оценки Росстата.

Ведомство указало на падение пассажирооборота в стране за указанный период более чем на треть. Кроме того, на 7,3% сократился сектор добычи полезных ископаемых, на 4,3% — предоставляемых населению платных услуг, на 1,6% — розничный товарооборот.

В то же время оптовый товарооборот вырос на 4,2%, заявил Росстат. Также на 9,6% увеличился сектор обеспечения страны электрической энергией, газом и паром, а на 11,9% — предприятия, занятые в областях водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений.

Оценка Росстата выше той, что представило правительство. Так, ранее Министерство экономического развития сообщило, что ВВП России в первом квартале сократился на 1,3%, а в марте вырос на 0,5% после падения на 2,2% в феврале и 2,5% в январе по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Впрочем, статистическое ведомство указало, что точную оценку представит позже, 15 июня, и учтет в ней сведения, полученные от министерств и Банка России.

В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса ВВП России, по данным Росстата, упал на 3%. Это меньше снижения мировой экономики, которая, по оценке Европейской комиссии, снизилась на 3,4%. При этом 22 апреля министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что экономика страны может достичь допандемийного уровня уже в третьем квартале текущего года.

На данный момент в Минэкономразвития полагают, что в 2021 г. ВВП России вырастет на 2,9%. В 2022 г. показатель может составить 3,2%, а в 2023 г. — 3%.

Ранее по теме: Решетников допустил возврат экономики к доковидному уровню до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных