Росстат оценил падение ВВП России в первом квартале в 1%

Оценка Росстата выше той, что представило правительство. Так, ранее Министерство экономического развития сообщило, что ВВП России в первом квартале сократился на 1,3%, а в марте вырос на 0,5% после падения на 2,2% в феврале и 2,5% в январе по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Впрочем, статистическое ведомство указало, что точную оценку представит позже, 15 июня, и учтет в ней сведения, полученные от министерств и Банка России.