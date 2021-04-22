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Экономика

Решетников допустил возврат экономики к доковидному уровню до конца года

Ведомости

Экономика России может достичь уровня до начала пандемии коронавируса уже в III квартале 2021 г., заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

«В целом, ожидаем, что уже в III квартале экономика достигнет доковидного уровня, а к концу года выйдем на траекторию устойчивого роста темпом не менее 3%», — сказал Решетников. До этого министр прогнозировал восстановление во втором полугодии 2021 г.

Ранее сегодня Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 г. ВВП России по итогам текущего года вырастет на 2,9%, а не на 3,3%, считают в ведомстве. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в следующим году также снижен — с 3,4% до 3,2%. По 2023 г. ожидания остались прежними — 3%.

В то же время накануне ведомство заявило, что в марте 2021 г. ВВП России вырос на 0,5% в годовом выражении — впервые с января. При этом по итогам I квартала ВВП снизился на 1,3% в годовом выражении. В IV квартале, по данным Росстата, снижение ВВП составило 1,8%.

Ранее по теме: Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных