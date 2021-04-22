Решетников допустил возврат экономики к доковидному уровню до конца года

Ранее сегодня Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 г. ВВП России по итогам текущего года вырастет на 2,9%, а не на 3,3%, считают в ведомстве. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в следующим году также снижен — с 3,4% до 3,2%. По 2023 г. ожидания остались прежними — 3%.