Решетников допустил возврат экономики к доковидному уровню до конца года
Экономика России может достичь уровня до начала пандемии коронавируса уже в III квартале 2021 г., заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.
«В целом, ожидаем, что уже в III квартале экономика достигнет доковидного уровня, а к концу года выйдем на траекторию устойчивого роста темпом не менее 3%», — сказал Решетников. До этого министр прогнозировал восстановление во втором полугодии 2021 г.
Ранее сегодня Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 г. ВВП России по итогам текущего года вырастет на 2,9%, а не на 3,3%, считают в ведомстве. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в следующим году также снижен — с 3,4% до 3,2%. По 2023 г. ожидания остались прежними — 3%.
В то же время накануне ведомство заявило, что в марте 2021 г. ВВП России вырос на 0,5% в годовом выражении — впервые с января. При этом по итогам I квартала ВВП снизился на 1,3% в годовом выражении. В IV квартале, по данным Росстата, снижение ВВП составило 1,8%.