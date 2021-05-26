Всемирный банк предложил программу для снижения бедности в России вдвое

На данный момент, по оценке организации, страна ежегодно направляет на программы социальной поддержки населения свыше 3% ВВП, что эквивалентно $30 млрд. Данный показатель более чем в три раза превосходит совокупный дефицит доходов всех бедных российских семей страны без учета социальных трансфертов. Для сравнения — государства Европы и Центральной Азии тратят на системы социального обеспечения порядка 2,2% ВВП. Несмотря на большую долю трат России, при среднегодовом росте экономики в 1,5% уровень бедности в государстве к 2024 г. сократится лишь до 10,7%, выяснили эксперты.