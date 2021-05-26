Всемирный банк предложил программу для снижения бедности в России вдвое
Цель российских властей по снижению бедности в стране до 6,6% к 2030 г. представляется труднодостижимой в отсутствие адресной государственной программы помощи малоимущему населению, говорится в новом докладе Всемирного банка. Ввиду этого эксперты предложили собственную концепцию по реформированию системы поддержки граждан, включающую в себя в том числе наличие минимального гарантированного дохода.
«Ключевым фактором экономически эффективного сокращения бедности может стать введение государственной целевой программы, предусматривающей предоставление финансовой поддержки тем, кто живет за чертой бедности. На наш взгляд, реализация такой программы может сократить бедность быстрее и с меньшими затратами для бюджета», — заявил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
На данный момент, по оценке организации, страна ежегодно направляет на программы социальной поддержки населения свыше 3% ВВП, что эквивалентно $30 млрд. Данный показатель более чем в три раза превосходит совокупный дефицит доходов всех бедных российских семей страны без учета социальных трансфертов. Для сравнения — государства Европы и Центральной Азии тратят на системы социального обеспечения порядка 2,2% ВВП. Несмотря на большую долю трат России, при среднегодовом росте экономики в 1,5% уровень бедности в государстве к 2024 г. сократится лишь до 10,7%, выяснили эксперты.
Как пояснили во Всемирном банке, несмотря на большой объем социальной поддержки, в российской системе поддержка малоимущего населения не стоит «во главе угла». Дело в том, что основная масса существующих программ, коих около 800 на федеральном уровне и порядка 13 000 — на территориальном, ориентирована на определенные социально-демографические группы населения без учета фактической нуждаемости лиц. В итоге в 2018 г. только 10% выплат в рамках социальной помощи направлялось действительно малоимущим гражданам.
Концепция, которую предлагает Всемирный банк, строится на трех принципах:
Наличии минимального гарантированного дохода для лиц, находящихся за чертой бедности. Размер такой финансовой помощи может рассчитываться как разность между доходом семьи и пороговым доходом. При этом получатели выплат должны взять на себя обязательства по готовности работать, учиться или приводить своих детей на регулярные медосмотры;
Наличии безусловного базового дохода, то есть социальной поддержки, которая рассчитывается по «плоской» шкале и положена каждому все зависимости от их материального состояния;
Введении отрицательного подоходного налога. Благодаря ему граждане с низкой зарплатой смогут ежегодно получать единовременную выплату через налоговую систему.
По мнению экспертов Всемирного банка, для реализации новой программы Россия могла бы опираться на уже действующую программу социального контракта (ПСК). Стоимость предлагаемых мер аналитики оценили в 0,33% ВВП страны. Они уточнили, что для этого также потребуется понести административные расходы по разработке единых стандартов программы, расчета размеров выплат, снижению ошибок исключения из нее нуждающихся лиц и, наоборот, включения тех, кто на практике малоимущим не является.
По данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом сам прожиточный минимум в четвертом квартале года был 11 329 руб. В 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.