В Госдуму внесут законопроект о ежемесячной выплате гражданам по 10 тыс. рублей
Партия «Справедливая Россия» летом этого года внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект о «справедливом базовом доходе» — ежемесячных выплатах населению в размере 10 тыс. руб., сообщил на пресс-конференции председатель партии Сергей Миронов.
«Мы внесем этим летом, но рассматривать этот законопроект уже будут депутаты Государственной думы восьмого созыва. Я надеюсь, что там будет такой состав, который позволит не только его рассмотреть, но и принять этот важный справедливый закон для большинства граждан нашей страны», — сказал он.
Член центрального совета «Справедливой России» Николай Стариков разъяснил, что, в соответствии с законопроектом, распределение средств будет производиться по принципу социальной справедливости. Сначала деньги получат наименее социально защищенные слои населения, к которым, по словам Миронова, относятся семьи с детьми, а затем и большинство других граждан страны.
Ежемесячная сумма, по оценке экономистов партии, должна составлять около 10 тыс. руб. «Речь идет о сумме, которая сможет закрыть основные базовые потребности человека. Это, безусловно, одежда, питание, услуги ЖКХ, культура», — уточнил Стариков.
Говоря о том, откуда государство возьмет столь большой объем средств для прямых выплат населению, Миронов указал на законопроект о фонде национального народосбережения, который «Справедливая Россия» внесла два года назад, однако Госдума так его и не рассмотрела. В документе депутаты предложили направлять 90% доходов от природной ренты в обозначенный фонд, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ) — лишь 10%, а не 100%, как сейчас. Отсюда и появятся средства на поддержку населения, считают во фракции.
Миронов резюмировал, что на сегодняшний день в России «в борьбе с бедностью пока, увы, побеждает бедность». Он также отметил, что эксперименты по выплате базового дохода уже проводили несколько стран, включая Германию, Финляндию, Бразилию и США.
По данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом сам прожиточный минимум в четвертом квартале года был 11 329 руб. В 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.