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В Госдуму внесут законопроект о ежемесячной выплате гражданам по 10 тыс. рублей

Ведомости

Партия «Справедливая Россия» летом этого года внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект о «справедливом базовом доходе» — ежемесячных выплатах населению в размере 10 тыс. руб., сообщил на пресс-конференции председатель партии Сергей Миронов.

«Мы внесем этим летом, но рассматривать этот законопроект уже будут депутаты Государственной думы восьмого созыва. Я надеюсь, что там будет такой состав, который позволит не только его рассмотреть, но и принять этот важный справедливый закон для большинства граждан нашей страны», — сказал он.

Член центрального совета «Справедливой России» Николай Стариков разъяснил, что, в соответствии с законопроектом, распределение средств будет производиться по принципу социальной справедливости. Сначала деньги получат наименее социально защищенные слои населения, к которым, по словам Миронова, относятся семьи с детьми, а затем и большинство других граждан страны.

Ежемесячная сумма, по оценке экономистов партии, должна составлять около 10 тыс. руб. «Речь идет о сумме, которая сможет закрыть основные базовые потребности человека. Это, безусловно, одежда, питание, услуги ЖКХ, культура», — уточнил Стариков.

Говоря о том, откуда государство возьмет столь большой объем средств для прямых выплат населению, Миронов указал на законопроект о фонде национального народосбережения, который «Справедливая Россия» внесла два года назад, однако Госдума так его и не рассмотрела. В документе депутаты предложили направлять 90% доходов от природной ренты в обозначенный фонд, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ) — лишь 10%, а не 100%, как сейчас. Отсюда и появятся средства на поддержку населения, считают во фракции. 

Миронов резюмировал, что на сегодняшний день в России «в борьбе с бедностью пока, увы, побеждает бедность». Он также отметил, что эксперименты по выплате базового дохода уже проводили несколько стран, включая Германию, Финляндию, Бразилию и США. 

По данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом сам прожиточный минимум в четвертом квартале года был 11 329 руб. В 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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