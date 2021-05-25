В Госдуму внесут законопроект о ежемесячной выплате гражданам по 10 тыс. рублей

Говоря о том, откуда государство возьмет столь большой объем средств для прямых выплат населению, Миронов указал на законопроект о фонде национального народосбережения, который «Справедливая Россия» внесла два года назад, однако Госдума так его и не рассмотрела. В документе депутаты предложили направлять 90% доходов от природной ренты в обозначенный фонд, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ) — лишь 10%, а не 100%, как сейчас. Отсюда и появятся средства на поддержку населения, считают во фракции.