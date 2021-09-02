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Инвестиции в основной капитал в России выросли на 7,3% в первом полугодии

Эксперты объясняют это «подстройкой» под меняющийся спрос
Анастасия Бойко
Минэкономразвития ожидает, что инвестиции в основной капитал будут расти и в дальнейшем /Евгений Разумный / Ведомости

Инвестиции в основной капитал в России за первые полгода 2021 г. составили 7,8 трлн руб. – это на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда инвестиции снизились на 1,8%, следует из данных Росстата. Во II квартале 2021 г. рост показателя составил 11% в годовом выражении (во II квартале 2020 г., на который пришелся основной пик коронавирусных ограничений, снижение на 5,3%). По сравнению с I кварталом инвестиции в основной капитал подскочили сразу на 47,6%.

В отраслевом разрезе наибольший прирост инвестиций в основной капитал в первом полугодии фиксируется в финансовой и страховой сфере (58,7% год к году). В деятельности гостиниц и предприятий общественного питания инвестиции выросли на 31,6%, при этом в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков инвестиции сократились на 15,7%. Заметный рост инвестиций наблюдается также в области культуры, спорта и организации досуга (25,9%), в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (25,5%), в области информации и связи (22,5%) и в строительстве (20,7%). Кроме того, в сфере почтовой связи и курьерской деятельности инвестиции за полугодие выросли в 5,3 раза, в деятельности водного транспорта – в 2,9 раза, в издательской деятельности – в 2,1 раза. Большой прирост инвестиций также зафиксирован в сферу авторемонта, оптовую и розничную торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами (89,9%), а также в автомобильные грузовые перевозки (61,8%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных